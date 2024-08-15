- Для профессионала ВФБ Демировича Суперкубок - это "нечто особенное"

Атакующий игрок VfB Stuttgart Эрмедин Демирович считает ДФЛ Суперкубок важным трофеем. "Для всех нас это что-то особенное - играть в Суперкубке, в противном случае мы только смотрим его по телевизору. Для меня это был бы первый титул в моей карьере", - сказал он перед матчем команды Бундеслиги против чемпионов Байера Леверкузен на "Скай". "Первый титул в первом матче для VfB, я бы не жаловался на это".

Новый подписчик из FC Augsburg не хочет приписывать фаворита роли Леверкузену в матче с вице-чемпионами Штутгартом в субботу (20:30 / Sat.1 и Sky). "Это финал, и, конечно, они играют дома и имеют хорошую команду", - объяснил 26-летний Демирович. "Но мы ничего не боимся, потому что у нас суперкоманда, суперигроки и суперкомандный дух. Если мы принесем это на поле в это воскресенье, то, по крайней мере, будем на равных".

Демирович, которого клуб VfB привел в качестве замены Серу Гюирасси, перешедшего в Дортмунд, за трансферную сумму около 21 миллиона евро, был впечатлен своими новыми коллегами в Штутгарте. "Я играл в нескольких командах, но никогда в такой, где желание победить было так сильно выражено", - сказал он "Штутгартер Цайтунг" и "Штутгартер Nachrichten" (в четверг).

Между тем, активные фан-сцены обоих клубов объявили, что не будут поддерживать свои команды на Суперкубке. Причина в том, что матч, организованный Немецкой футбольной лигой (ДФЛ), является чисто коммерческим событием без какого-либо спортивного значения.

Демирович упомянул свою волнение по поводу потенциальной победы в своем первом титуле в футболе с VfB Stuttgart, сказав: "Для меня это был бы первый титул в моей карьере". Во время интервью с "Штутгартер Цайтунг" и "Штутгартер Nachrichten" он выразил восхищение сильным желанием своих новых товарищей по команде победить в футболе.

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