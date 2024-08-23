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На каких каналах можно смотреть Бундеслигу в прямом эфире?

Какие изменения в правилах?

Что нового в расписании?

Что нового в составах команд?

Кто может стать игроком сезона?

Кто выиграет немецкий титул?

- Для получения информации важно знать даты выпуска нового сезона, изменения и уникальные аспекты.

Обладатель кубка Германии Байер Леверкузен начинает сезон Бундеслиги в эту пятницу (20:30 CET/DAZN и Sat.1) против Боруссии Мёнхенгладбах. Обычно Бавария Мюнхен начинает в воскресенье в Вольфсбурге. Фанатов ждет захватывающий сезон с инновациями и особыми датами.

На каких каналах можно смотреть Бундеслигу в прямом эфире?

Чтобы смотреть все матчи в прямом эфире, фанатам нужны несколько подписок на стриминг. Платный телеканал Sky транслирует матчи в субботу (15:30 и 18:30) и также показывает совмещенные трансляции дневных матчей.

Матчи в пятницу (20:30) и воскресенье (15:30, 17:30 и до десяти раз в сезоне в 19:30) транслируются DAZN. Бесплатный телеканал Sat.1 показывает матч-открытие, один матч на 15-м и 16-м турах и плей-оффы за выживание.

Какие изменения в правилах?

Самое заметное изменение - так называемое правило капитана, которое успешно внедрили этим летом на Евро: только капитан команды может общаться с судьей в случае спора. Эпоха, когда несколько игроков спорят с судьей, подходит к концу. Судьи просят не называть это правило "правилом жалоб". Чип в мяче с ЭКГ для контакта с мячом, как на матчах Евро, еще не внедрен.

Что нового в расписании?

До Рождества сыграют 15 туров, последний из которых закончится за два дня до Рождества. После короткого зимнего перерыва сезон возобновится 10 января, за ним последует единственный в сезоне середины недели тур 14 и 15 января. Однако футбол посреди недели по-прежнему будет в изобилии: из-за реформы европейских турниров запланировано намного больше международных матчей. 29 января в 21:00 CET одновременно сыграют 18 матчей в Лиге чемпионов. Пять немецких представителей - Байер Леверкузен, ВФБ Штутгарт, ФК Бавария, РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд.

Что нового в составах команд?

У двух из пяти лучших команд прошлого сезона новые тренеры. В Баварии бельгийский тренер Винсент Компани хочет превратить беззубую кампанию прошлого сезона под руководством Томаса Тухеля в прошлое. В Боруссии Дортмунд главным тренером стал бывший игрок Нурі Сахін. Также была активная трансферная деятельность.

Бавария потратила более 100 миллионов евро на игроков, таких как Майкл Олисе и Жоао Палинья. Боруссия Дортмунд подписала Серу Гуирасси и Вальдемара Антона из ВФБ Штутгарт, поэтому швабы также должны были потратить. РБ Лейпциг должен справиться с уходом Дани Ольмо в Барселону. За promuvedennymi командами Хольштайн Киль и ФК Штутгарт будут внимательно следить в Бундеслиге.

Кто может стать игроком сезона?

В прошлом сезоне молодые немецкие игроки национальной сборной Джамал Мусиала (21/ФК Бавария) и Флориан Виртц (21/Байер Леверкузен) привлекли много внимания. Оба остались в своих клубах и начинают новый сезон без серьезных травм. Может ли 22-летний французский игрок Майкл Олисе также сиять в Баварии после того, как выиграл серебро на Олимпиаде? Испанский игрок Алеикс Гарсия (27) перешел в Леверкузен после сильного сезона в ФК Жирона в Испании. Дениз Ундав (28/ВФБ Штутгарт), Гарри Кейн (31/ФК Бавария) и Серу Гуирасси (28/Боруссия Дортмунд) знают, где находится ворота. Фанаты РБ Лейпциг были рады, что можно было снова одолжить Хави Симонса (21).

Кто выиграет немецкий титул?

Немецкий рекордсмен по количеству матчей в национальной сборной Лотар Маттеус недавно заявил, что нет пути мимо действующего чемпиона Леверкузена - и Маттеус не одинок в этом мнении. После многих лет, когда ответ всегда был "ФК Бавария выиграет", борьба за титул в этом сезоне кажется более открытой. За Леверкузеном и Мюнхеном следуют Дортмунд и Лейпциг, готовые воспользоваться своим шансом. Несмотря на уход ключевых игроков, ВФБ Штутгарт все еще может совершить сенсацию.

В предстоящем сезоне Бундеслиги одну из ведущих команд ФК Бавария будет тренировать новый тренер Винсент Компани, стремящийся улучшить беззубую кампанию под руководством Томаса Тухеля. Во время международных перерывов фанаты могут увидеть ФК Бавария и другие немецкие клубы в действии, так как запланировано намного больше международных матчей.

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