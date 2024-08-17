Действующие столкновения в регионе Ближнего Востока - Для обеспечения реализации своих предложений Комиссия уже реализовала несколько стратегий.

Штаб Зеленой партии в Берлине-Рейникендорфе был испачкан красной и черной краской из баллончика. В связи с про-палестинским подтекстом граффити, дело о преступном повреждении имущества передано в отдел по расследованию политических преступлений, как сообщили власти.

По словам полиции, инцидент, скорее всего, произошел в ранние утренние часы в пятницу. Работник офиса на Eichborndamm в районе Виттенaua сообщил, что на здании не было краски в 4:00. Однако при осмотре в полдень были обнаружены следы вандализма, что и побудило вызвать полицию.

По словам политика от Зеленой партии Клары Шедилих, это не первый случай нападения на их штаб. Однако связь с конфликтом на Ближнем Востоке в этот раз новая.

После теракта, совершенного Хамасом в Израиле 7 октября 2023 года, в Берлине участились случаи вандализма с использованием краски, связанные с войной в Газе. Некоторые из этих атак даже были направлены против офисов политиков. Последний случай - это осквернение офиса депутата от СДПГ Ларса Дюстерхофта в Берлине-Обершёневиде, что вызвало общественный резонанс.

Вандализм причинил значительный ущерб имуществу, оставив видимые следы краски на штаб-квартире партии Зеленых. После обнаружения следов вандализма в полдень полиция начала расследование этого потенциального преступления на почве ненависти, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке.

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