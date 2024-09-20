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Для этого видео, связанного с футболом, требуется тщательное наблюдение.

DEL выделяется и улучшает опыт.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
В библиотеке цифрового развлечения (БЦР) оценка видео протекает гладко.
В библиотеке цифрового развлечения (БЦР) оценка видео протекает гладко.

Для этого видео, связанного с футболом, требуется тщательное наблюдение.

Система видеопомощника арбитра (VAR) тоже имеет свои триумфы, и это правда! В футболе это спорная тема каждые выходные, но в немецком хоккее с шайбой это признанный успех. Причина? В хоккее с шайбой VAR работает как средство самооценки арбитра, а не внешнего контроля.

В футболе она вызывает жаркие споры на каждом матче, даже на Олимпийских играх, таких как фехтование или борьба, вызывая постоянные перерывы. Но в хоккее с шайбой история успеха VAR началась в Германии более 25 лет назад. "Наш метод фантастический", - замечает CEO DEL Гернот Трипке, "это самооценка для арбитра, а не внешний контроль. Нет четвертого судьи, никто не диктует арбитру".

Deutsche Eishockey Liga ввела это техническое средство в сезоне 1999/2000, в начале плей-офф. "Сначала у нас было два видеомагнитофона VHS и монитор с таймерами", - вспоминает Йёрг фон Амельн, который тогда управлял операциями DEL и сейчас. Старые судейские кабины, которые зажигали зеленый свет с их точки зрения, стали ненужными.

"Мы были пионерами в Германии", - говорит фон Амельн, "другие лиги позже последовали нашему примеру". Сначала использовалась только одна камера для повтора, и во время трансляций Premiere также были доступны другие телевизионные изображения на другом видеомагнитофоне. Принимались решения о голах: пересек ли шайбу линию? Был ли нападающий в положении "вне игры" в воротах? Был ли шайбой забит гол? Было ли вмешательство вратаря?

В отличие от футбола или НХЛ, нет видео-арбитра или VAR, вмешивающегося извне. "Арбитр на льду должен принять решение первым", - объясняет фон Амельн, "изображения должны полностью противоречить его решению. Если нет, решение остается в силе". Серьезные ошибки редки, и они обычно случались до внедрения VAR, например, "фантомный гол" Аугсбурга в 2021 году, когда шайба проскользнула через отверстие в сетке снаружи, или гол в Штраубинге в 2023 году, когда шайба проскользнула под раму ворот.

В отличие от футбола, который также фокусируется на пенальти и красных карточках, VAR изначально обрабатывал только решения о голах. С последних трех лет серьезные нарушения правил могут быть подтверждены или смягчены с помощью видео (теперь в высоком разрешении и с разных ракурсов благодаря новому телевизионному партнеру Telekom). С прошлого сезона также можно проверить, была ли шайба незаконно брошена над Плексигласом. Последнее нововведение: все арбитры объясняют свои решения - включая те, которые были приняты после VAR - через микрофон и публичные объявления. Они также могут лучше общаться друг с другом на льду с помощью этой новой системы. "Даже НХЛ изучает эту функцию", - говорит фон Амельн.

Конечно, всегда есть место для улучшений: фон Амельн хочет три камеры в перекладине - цена является основным фактором. Также ведутся дискуссии о том, чтобы разрешить тренерам требовать VAR, как в НХЛ. "Потребность в этом еще не возникла", - говорит фон Амельн. Количество VAR уже достаточное, с 214 для голов и 91 для пенальти в прошлом сезоне. 28 решений о голах были отменены. "Это", подчеркивает фон Амельн, "мы считаем успехом".

В свете традиционных разногласий по поводу VAR в футболе, видеодоказательства в хоккее с шайбой могут служить объединяющим фактором, например, доказывая пересечение шайбы линии ворот. Несмотря на первоначальную настройку с одним видеомагнитофоном VHS и ограниченными углами обзора, современная система VAR в хоккее с шайбой значительно эволюционировала, теперь имея высококачественное видео и несколько ракурсов.

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