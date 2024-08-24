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Федеральные земли ГерманииНовостиУничтожен

Дизайнеры стремятся предотвратить разрушение стадиона Джахна.

Разрушение стадиона Яха, запланированное на сентябрь, встречает сопротивление архитекторов и историков культуры.

 and  Hanna Hofmann
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- Дизайнеры стремятся предотвратить разрушение стадиона Джахна.

Активисты и историки работают над предотвращением запланированного сноса стадиона Яна, который должен начаться в сентябре. Коллектив считает этот объект "уникальным символом восточного модернизма", как заявил архитектор Фридрих Тукцек из Fachhochschule Эfurt в интервью "Tagesspiegel": "Мы призываем сенат Берлина остановить планы сноса и вместо этого заняться ремонтом стадиона".

Построенный в 1951 году для III "Мирового фестиваля молодежи" из строительных отходов, стадион был позднее расширен новой трибуной в 1987 году в честь 750-летия Берлина. Как объясняет Тукцек, стадион олицетворяет "не только свою физическую форму, но и свои две части, трибуны и трибуну, начало и конец ГДР". Кроме того, Тукцек утверждает, что главная трибуна - "уникальный образец архитектуры ГДР, выходящий за рамки бетона и сборного железобетона", с небольшим количеством подобных примеров, сохранившихся в Берлине.

Петиция в защиту сохранения

Коалиция считает снос не только архитектурно-исторической потерей, но и стиранием исторической значимости места, расположенного прямо возле "Стены задней страны". На данный момент собрано более 8900 подписей под петицией в защиту сохранения.

Политические критики также выразили обеспокоенность по поводу сноса, и proyected costs for the new construction have soared by 70% to 188 million euros. Demolition or renovation had been under consideration for years already, with plans for the stadium to serve as an inclusive sports park for the Special Olympics World Games 2023. Now, completion is expected in the third quarter of 2027.

Активисты твердо убеждены, что снос стадиона Яна приведет к значительной архитектурно-исторической потере, так как это уничтожит уникальный образец архитектуры ГДР. Планируемый снос также угрожает стереть историческую значимость места, расположенного возле "Стены задней страны".

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