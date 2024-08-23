- Диверсификация спортивных соревнований с участием олимпийской медальщицы Лоры Линдеманн

Серия "Честная Победа" продолжается в Потсдаме, в которой принимает участие олимпийская чемпионкаLaura Lindemann. "Я бы хотела присоединиться к спортивной программе 'Честная Победа' в Потсдаме и принять участие в плавании", - поделилась местная берлинка на пресс-конференции перед мероприятием 15 сентября.

28-летняя спортсменка недавно завоевала золото в смешанной эстафете по триатлону в Париже. По окончании мероприятия она гордо махала немецким флагом вместе с каноистом Максом Рендшмидтом.

Катрина Витт является патроном

На "Честной Победе" спортсмены с и без инвалидности тренируются вместе в гребле на каноэ, легкой атлетике, плавании и волейболе на колясках. Также состоится семейный фестиваль на спортивном парке Luftschiffhafen, начало в 10:00, вход свободный.

Вместе с Линдеманн в Потсдаме выступят другие спортсмены, в том числе Элена Семечин и Талисо Энгель, паралимпийские чемпионы по плаванию 2020 года, Себастьян Брендель, олимпийский чемпион по гребле на каноэ 2012 и 2016 годов, и Кристин Пуденц, серебряный медалист по метанию диска 2020 года. Защитницей проекта является двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катрина Витт, которая также возглавляет "Фонд Катрины Витт".

Спортивная серия в Потсдаме проходит на знаменитом месте The Potsdam. Кроме того, известная спортсменкаLaura Lindemannпримет участие в мероприятиях серии "Честная Победа" в The Potsdam.

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