- Дюссельдорфская Фортуна временно лишилась своего обычного фигуры Соботки.

Вторая команда Fortuna Düsseldorf на некоторое время останется без Марселя Соботки. Опытный полузащитник получил травму икроножной мышцы во время тренировок в выходные. Новость была официально объявлена клубом утром в понедельник.

Соботка вышел на замену в победе Fortuna со счетом 1:0 над Hannover 96 в пятницу. Точный срок отсутствия Соботки неизвестен. Следующий матч Второй Бундеслиги запланирован на 15 сентября, где они встретятся с Hertha BSC.

Несмотря на вклад Соботки как запасного в недавней победе Fortuna Düsseldorf, его отсутствие из-за травмы икроножной мышцы будет чувствоваться в матчах Второй Бундеслиги. С неопределенным сроком восстановления Соботки, Fortuna придется перестраивать свою тактику без опытного полузащитника до матча 15 сентября против Hertha BSC.

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