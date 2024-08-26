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ПанорамаНовостиСеверная Ютландия

Дюна приводит к опасному положению двух немецких детей

В Дании двое детей из Германии прокопали туннель в песчаном холме. К сожалению, песок обрушился на них, оставив их погребенными. После того, как они выдержали примерно 40 минут, спасатели смогли освободить детей.

 and  Ksenia Johnson
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- Дюна приводит к опасному положению двух немецких детей

В Дании двое немецких подростков оказались в опасной ситуации, когда на них обрушился песок дюны. Согласно новостям понедельника, эти подростки, девяти и двенадцати лет, копали в дюне, наслаждаясь отдыхом со своими семьями в регионе Северная Ютландия, когда дюна обрушилась.

Подростки якобы оказались под песком в течение около 40 минут, в то время как отдыхающие на пляже безуспешно пытались освободить их. В итоге их доставили в больницу вертолетом. Сообщалось, что они борются за свою жизнь.

Неустойчивые дюны Дании

В юго-западной части Ютландии другой ребенок пережил не менее пугающий опыт, когда дюна засыпала его. Однако его быстро спасли, и он не получил травм. Сильные дожди в последние несколько дней ослабили дюны.

Службы спасения в Северной Ютландии предупреждают отдыхающих соблюдать осторожность вокруг дюн. Они советуют не уходить с отмеченных троп, следить за детьми, избегать крутых дюн и воздерживаться от выкапывания ям в дюнах.

Пугающий инцидент произошел в том же регионе Северная Ютландия, где отдыхали подростки. Несмотря на предупреждение, некоторые посетители продолжают игнорировать советы служб спасения Северной Ютландии.

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