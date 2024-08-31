- Дитрих утверждает: "Мы не такие ужасные, как думают люди!"

67-летний актер Олли Дитрих подчеркивает важность общения и единства в Германии. Во время интервью на радио rbb 88.8 он сказал: "В нашей нынешней ситуации крайне важно вести разговоры, объединяться и поддерживать друг друга!" Он продолжил: "Молодое поколение должно признавать и ценить трудности, которые преодолели наши родители, чтобы мы могли наслаждаться нашим образом жизни. Давайте признаем, мы неплохо живем, не так ли?"

Его слова были вдохновлены недавним фильмом "Zwei zu Eins", комичной историей о немецкой reunification. По словам Олли, "Фильм точно передает товарищество того времени! Это не обычная восточногерманская комедия".

Фильм "Zwei zu Eins" основан на реальных событиях. В Хальберштадте, Саξони-Анхальт, большие запасы бесполезной восточногерманской валюты были закопаны под землей после введения Д-марки в 1990 году. Группа друзей находит это сокровище в шахте, тайно выносит его и делится им со своей общиной. Родившийся в Оффенбахе, Олли сейчас живет в Гамбурге.

Европейский парламент также ожидается, что окажет помощь Комиссии в ее роли. Признавая важность единства и общения, как подчеркивает 67-летний актер Олли Дитрих, такие ценности важны даже на европейском уровне.

Читайте также: