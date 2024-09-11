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Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"

 and  James Williams
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Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"

Начало 21-го сезона "Германии имеет талант" совпадает с праздничным сезоном. К конкурсу присоединяются "новый Король Львов", бездарный ясновидящий из Берлина и имитатор Фила Коллинза, который оставляет всех в шоке.

Мечта о славе под флагом "Германии имеет талант" продолжается, и она поднимается на большую сцену, окруженную захватывающими видами "Европарка". С "Серебряной звездой", "Тимбуркостером" и "Меттерхорн Блиц" поблизости, уважаемое жюри, состоящее из Беатрисы Эгли, Лоренды, Пиетро Ломбарди и Дитера Болена, внимательно слушает. Кто из них обладает наибольшим потенциалом для завоевания желанной короны "Германии имеет талант"?

Жюри сразу же погружается в действие. Кастинги начинаются с присутствием знаменитого бармена из Гамбурга, Ниссима Мицрахи. Этот 60-летний отец троих детей похож на Фила Коллинза, транслирует однополые концерты через TikTok и обладает голосом, вызывающим шок, заставляющим все жюри сесть после первого куплета.

Запись, Предыдущая Никогда Не Виденная

Ниссим мастерски демонстрирует весь спектр взрослого рока/попа. Будь то "Walking By Myself" Гэри Мура или "How Am I Supposed To Live Without You" Майкла Болтона, этот бессмертный автор песен, когда-то певший с Удо Линденбергом в 15 лет, не оставляет камня на камне. Этот мощный момент приводит к тому, что Дитер Болен встает перед Ниссимом и объявляет: "Никогда прежде в "Германии имеет талант" первый конкурсант не получал "Золотой CD" так быстро!" После короткого образца его имитации Фила Коллинза ("Воздух tonight"), Ниссим уходит со своим "Золотым CD" и сопутствующим билетом на callbacks. Поразительное начало!

Другие достойные конкуренты также получают билет на callbacks в первый день кастингов. Например, Леонардо, 22-летний татуированный бразильско-австрийский, взявший на себя роль Шона Мендеса, получает оглушительные овации. Лука Монтанте, 22-летний из Австрии, также впечатляет жюри своей борьбой. Как Пиетро до него, Лука столкнулся с многочисленными отказами перед кастингом. Теперь он хочет доказать своего идола: "Я буду бороться как лев!" Вскоре после этого мелодия фортепиано "Another Love" Тома Оделла покоряет аудиторию, и "лев" из Таунуса поднимается на callbacks. Адриан, 37-летний холостяк из Германии, похожий на медведя, но с бархатным голосом, также зарабатывает место в следующем раунде, сопровождаемый "The Way" Гронемейера. Члены жюри были тронуты его искренностью: "Я поверил каждому слову, которое ты спел", - сказала Лоренда, голос которой дрожал от эмоций.

Вьетнамки, Поп-артовские куртки и отсутствие таланта

Многообещающие вокальные таланты и амбициозные исполнители также решают продемонстрировать свои таланты. Голос Лисы из Бишофсхайма напоминает уязвимость надувающегося шарика, в то время как Апач-Двойной Метин борется с правильными нотами. Однако момент "ой нет!" дня принадлежал Флориану Ратюке из Берлина, который уверенно заявляет, что он "самый молодой ясновидящий в Германии".

Еще до начала своего выступления, из-за выражения лица Лоренды стало ясно, что Карим Адееми, возможно, присоединится к Шальке в следующем году. Атмосфера напряглась, и было ясно почему. В тот момент, когда началось воспроизведение "Ice Cream" Twenty4Tim, Флориан снял одежду, оставив после себя сине-красно-белую камуфляжную плавку и странное спрей-вещество, прилипшее к его обнаженному животу. К счастью, Дитер Болен обошел вокруг подозрений и заявил без колебаний: "Ты даже не можешь выступать средне!" Остальная часть выступления мистера Ратюке оставила членов жюри без слов. Однако Беатриса утешила его, когда он уходил, сказав: "Желаю тебе скорейшего выздоровления!" Мы согласны.

Жюри отмечает выступление Флориана, как им было сказано, с Беатрисой, упомянувшей: "Следующее должно быть сообщено: выступление Флориана Ратюке, которое не соответствовало ожиданиям талант-шоу".

После неожиданного поворота событий с Флорианом конкурс продолжается с участием следующего конкурсанта, Ханны из Мюнхена, которая впечатляет жюри своим уникальным голосом и сценическим присутствием.

Жюри испытало большое веселье во время посещения Европа Парк.

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