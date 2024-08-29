Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиШкола

Дистанционное образование в аутбаке Австралии: стратегия экологического обучения для сельских студентов

В удаленных австралийских районах, ближайшее учебное заведение может находиться за сотни километров. Эти отдаленные регионы rely on School of the Air для получения образования. Как обучение происходит через такие обширные территории?

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут
Школа Воздуха представляет собой уникальное учебное заведение.
Школа Воздуха представляет собой уникальное учебное заведение.

Глобальный центр образовательного опыта - Дистанционное образование в аутбаке Австралии: стратегия экологического обучения для сельских студентов

За пределами Алис-Спрингс раскинулась обширная пустошь. Отправляясь из знаменитого центра Австралийского изнаночного мира, вскоре попадаешь на бескрайние равнины. Красная почва, спинифекс, колючие акации и дикая природа простираются до горизонта. Неожиданно, эта отдаленная дикость населена, в основном, владельцами ранчо. Ближайший город с学校 может находиться в нескольких сотнях километров, создавая трудности для семей с детьми.

До пандемии COVID-19, которая побудила учеников по всему миру перейти на цифровое дистанционное обучение, Австралия уже внедрила подобную, хоть и более примитивную, модель. В 1951 году в Алис-Спрингс была основана первая Школа в Воздухе. С тех пор "дети изнаночного мира" получили возможность получать отличное образование, независимо от расстояния до городских центров.

"Это исключительная школа, которая радикально меняет жизнь детей изнаночного мира и открывает им более светлое будущее", - информируют посетителей в ярком информационном центре. Благодаря этому, молодые дети больше не должны покидать родителей, чтобы учиться в интернатах, говорит Керри Расселл, директор школы в течение последних семи лет. Школа предлагает обучение с детского сада до 9-го класса, в настоящее время обучая около 100 детей в возрасте от 4 до 15 лет 14 учителями.

Хотя ученики проводят большую часть своего времени дома, без непосредственного общения со сверстниками, они являются частью "самого большого класса в мире", охватывающего поразительные 1,3 миллиона квадратных километров на юге Северной Территории.

В настоящее время существует 16 сайтов Школы в Воздухе по всей Австралии, от горнодобывающего города Брокен-Хилл в Новом Южном Уэльсе до Маунт-Исы на северо-западе Квинсленда до Калгурли в Западной Австралии.

Идея родилась у инспектора школ Аделаиды Митхек. Бывший учитель переехала в Алис-Спрингс в 1940-х годах и посетила Королевскую службу летучего врача, которая вот уже 83 года доставляет медицинскую помощь в отдаленные районы с помощью самолетов и радио.

В 1920-х годах изобретатель Альфред Трейгер разработал простой в использовании морзянку с педальным приводом, облегчающую связь с удаленными местами. Аделаида Митхек предложила использовать систему радиосвязи Королевской службы летучего врача для образовательных целей.

Первая Школа в Воздухе размещалась на территории Королевской службы летучего врача. Лишь в 1978 году она получила собственное здание.

"Сначала учителя говорили в абсолютной тишине без обратной связи от учеников", - вспоминает сотрудник Пэдди МакФарланд. Только позже была разработана двухсторонняя связь. Даже когда принцесса Диана и принц Чарльз посетили Школу в Воздухе в 1983 году и ответили на вопросы детей изнаночного мира, по-прежнему были слышны громкие статические шумы радио. Видео этого визита можно увидеть в информационном центре.

Только когда интернет стал доступен во всем мире, подобные взаимодействия стали возможны, позволяя ученикам и учителям видеть друг друга. С 2001 года используются спутниковые антенны. Сегодня школа использует передовую технологию, в том числе сеть спутников Starlink SpaceX, обеспечивающую высокоскоростной интернет даже в самых отдаленных местах.

Австралия в основном необитаема и имеет множество сельскохозяйственных операций. И эти операции огромны: в южной части находится крупнейшее в мире ранчо "Анна-Крик", которое охватывает более 23 000 квадратных километров. Это примерно равно Меecklenburg-Vorpommern.

В среднем сельскохозяйственные угодья составляют около 3000 квадратных километров - все еще больше, чем Саарланд. Большинство учеников Школы в Воздухе живут на таких "станциях", как называются эти обширные угодья. Другие - дети из коренных общин, детей смотрителей национальных парков или жителей удаленных полицейских участков или горнодобывающих лагерей.

Пыль, мухи, засуха и ливни - обычные явления в этих суровых ландшафтах. "Но несмотря на трудности, дети обычно находят счастье в этих изолированных регионах", - признает директор Керри Расселл. "Всегда что-то происходит на фермах, и они имеют возможность contribuir и быть полезными с раннего возраста".

Учебные материалы отправляются ученикам домой, и каждому ученику выдается бесплатный компьютер. Система финансируется региональными правительствами. В настоящее время от 8 до 20 учеников обучаются одновременно. Учителя работают в студии с множеством камер, обеспечивая различные ракурсы учебного материала. Также есть оценка результатов через онлайн-платформу.

Преподаватели помогают с домашними заданиями

Уроки длятся не более двух часов в день, за которыми следуют три-четыре часа самостоятельного обучения для учеников с "домашним учителем". Это может быть родитель или назначенный человек.

Каждый ученик посещается своим учителем раз в год на прочном внедорожнике. Учителя часто видят "классroom" своего ученика впервые. Четыре раза в год все, включая учеников, родителей, домашних учителей и учителей, собираются в здании Школы в Воздухе.

Неделю личных занятий, развития дружбы и экскурсий. "Эти личные контакты очень важны", - признает директор Расселл. Однако семьям часто приходится преодолевать многие часы по красной грунтовой дороге, чтобы добраться до Алис-Спрингс. Это школа, как никакая другая - и somehow, она представляет собой эту обширную страну.

Школа в Воздухе, начавшаяся в Алис-Спрингс в 1951 году, предоставляет исключительное образование "детям изнаночного мира", позволяя им получать образование независимо от расстояния до городских центров. Многие ученики Школы в Воздухе живут на обширных "станциях", больших сельскохозяйственных угодьях, разбросанных по Австралийскому изнаночному миру.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На основе данных Всемирной организации здравоохранения, использование презервативов среди немецких...
Панорама

У подростков заметно снижается использование презервативов.

Молодые люди по всей Европе, в том числе в Германии, кажется, все больше отказываются от безопасных сексуальных практик, в частности использования презерватива. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Японские власти выдают предупреждения жителям, подчеркивая угрозы, связанные с мощным тайфуном.
Панорама

В Японии произошел сильный тайфун, в результате которого много пострадавших.

Япония исторически сосуществовала с сильными природными элементами, такими как землетрясения и тайфуны. В настоящее время очень мощный тайфун podleл на сушу. Власти объявили тревогу для безопасности населения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ответы Оставшиеся без внимания для Преемников (Снимок Архива)
Панорама

"Открыта тайна": эксперты объявляют о обнаружении местоположения MH370

Загадка исчезновения рейса MH370 по-прежнему остается одним из самых значительных неразгаданных случаев в гражданской авиации. Австралийский исследователь якобы обнаружил обломки самолета погруженными в глубину подводной впадины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Панорама

Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Во втором квартале также наблюдался рост подлинных показателей.
Экономика

Заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, наблюдает тенденцию к росту во втором квартале.

Умеренные повышения зарплаты опережают более мягкое повышение цен, что повышает покупательную способность людей.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно