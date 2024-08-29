Глобальный центр образовательного опыта - Дистанционное образование в аутбаке Австралии: стратегия экологического обучения для сельских студентов

За пределами Алис-Спрингс раскинулась обширная пустошь. Отправляясь из знаменитого центра Австралийского изнаночного мира, вскоре попадаешь на бескрайние равнины. Красная почва, спинифекс, колючие акации и дикая природа простираются до горизонта. Неожиданно, эта отдаленная дикость населена, в основном, владельцами ранчо. Ближайший город с学校 может находиться в нескольких сотнях километров, создавая трудности для семей с детьми.

До пандемии COVID-19, которая побудила учеников по всему миру перейти на цифровое дистанционное обучение, Австралия уже внедрила подобную, хоть и более примитивную, модель. В 1951 году в Алис-Спрингс была основана первая Школа в Воздухе. С тех пор "дети изнаночного мира" получили возможность получать отличное образование, независимо от расстояния до городских центров.

"Это исключительная школа, которая радикально меняет жизнь детей изнаночного мира и открывает им более светлое будущее", - информируют посетителей в ярком информационном центре. Благодаря этому, молодые дети больше не должны покидать родителей, чтобы учиться в интернатах, говорит Керри Расселл, директор школы в течение последних семи лет. Школа предлагает обучение с детского сада до 9-го класса, в настоящее время обучая около 100 детей в возрасте от 4 до 15 лет 14 учителями.

Хотя ученики проводят большую часть своего времени дома, без непосредственного общения со сверстниками, они являются частью "самого большого класса в мире", охватывающего поразительные 1,3 миллиона квадратных километров на юге Северной Территории.

В настоящее время существует 16 сайтов Школы в Воздухе по всей Австралии, от горнодобывающего города Брокен-Хилл в Новом Южном Уэльсе до Маунт-Исы на северо-западе Квинсленда до Калгурли в Западной Австралии.

Идея родилась у инспектора школ Аделаиды Митхек. Бывший учитель переехала в Алис-Спрингс в 1940-х годах и посетила Королевскую службу летучего врача, которая вот уже 83 года доставляет медицинскую помощь в отдаленные районы с помощью самолетов и радио.

В 1920-х годах изобретатель Альфред Трейгер разработал простой в использовании морзянку с педальным приводом, облегчающую связь с удаленными местами. Аделаида Митхек предложила использовать систему радиосвязи Королевской службы летучего врача для образовательных целей.

Первая Школа в Воздухе размещалась на территории Королевской службы летучего врача. Лишь в 1978 году она получила собственное здание.

"Сначала учителя говорили в абсолютной тишине без обратной связи от учеников", - вспоминает сотрудник Пэдди МакФарланд. Только позже была разработана двухсторонняя связь. Даже когда принцесса Диана и принц Чарльз посетили Школу в Воздухе в 1983 году и ответили на вопросы детей изнаночного мира, по-прежнему были слышны громкие статические шумы радио. Видео этого визита можно увидеть в информационном центре.

Только когда интернет стал доступен во всем мире, подобные взаимодействия стали возможны, позволяя ученикам и учителям видеть друг друга. С 2001 года используются спутниковые антенны. Сегодня школа использует передовую технологию, в том числе сеть спутников Starlink SpaceX, обеспечивающую высокоскоростной интернет даже в самых отдаленных местах.

Австралия в основном необитаема и имеет множество сельскохозяйственных операций. И эти операции огромны: в южной части находится крупнейшее в мире ранчо "Анна-Крик", которое охватывает более 23 000 квадратных километров. Это примерно равно Меecklenburg-Vorpommern.

В среднем сельскохозяйственные угодья составляют около 3000 квадратных километров - все еще больше, чем Саарланд. Большинство учеников Школы в Воздухе живут на таких "станциях", как называются эти обширные угодья. Другие - дети из коренных общин, детей смотрителей национальных парков или жителей удаленных полицейских участков или горнодобывающих лагерей.

Пыль, мухи, засуха и ливни - обычные явления в этих суровых ландшафтах. "Но несмотря на трудности, дети обычно находят счастье в этих изолированных регионах", - признает директор Керри Расселл. "Всегда что-то происходит на фермах, и они имеют возможность contribuir и быть полезными с раннего возраста".

Учебные материалы отправляются ученикам домой, и каждому ученику выдается бесплатный компьютер. Система финансируется региональными правительствами. В настоящее время от 8 до 20 учеников обучаются одновременно. Учителя работают в студии с множеством камер, обеспечивая различные ракурсы учебного материала. Также есть оценка результатов через онлайн-платформу.

Преподаватели помогают с домашними заданиями

Уроки длятся не более двух часов в день, за которыми следуют три-четыре часа самостоятельного обучения для учеников с "домашним учителем". Это может быть родитель или назначенный человек.

Каждый ученик посещается своим учителем раз в год на прочном внедорожнике. Учителя часто видят "классroom" своего ученика впервые. Четыре раза в год все, включая учеников, родителей, домашних учителей и учителей, собираются в здании Школы в Воздухе.

Неделю личных занятий, развития дружбы и экскурсий. "Эти личные контакты очень важны", - признает директор Расселл. Однако семьям часто приходится преодолевать многие часы по красной грунтовой дороге, чтобы добраться до Алис-Спрингс. Это школа, как никакая другая - и somehow, она представляет собой эту обширную страну.

Школа в Воздухе, начавшаяся в Алис-Спрингс в 1951 году, предоставляет исключительное образование "детям изнаночного мира", позволяя им получать образование независимо от расстояния до городских центров. Многие ученики Школы в Воздухе живут на обширных "станциях", больших сельскохозяйственных угодьях, разбросанных по Австралийскому изнаночному миру.

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