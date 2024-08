Дистанционное образование в аутбаке Австралии: стратегия экологического обучения для сельских студентов

В удаленных австралийских районах, ближайшее учебное заведение может находиться за сотни километров. Эти отдаленные регионы rely on School of the Air для получения образования. Как обучение происходит через такие обширные территории?