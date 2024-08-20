- Дисней прекращает франшизу "Звездных войн".

Кажется, сериал "Адепт" ("The Acolyte"), показанный всего один сезон на Disney+, якобы отменен студией Lucasfilm, как сообщает издание по развлечениям "Deadline". Эта информация основана на анонимных источниках.

Отмена шоу не стала сюрпризом, учитывая сообщения о негативной реакции зрителей. Disney+ обычно раскрывает данные о просмотрах только для успешных шоу.

Значительное снижение просмотров после впечатляющего старта

По данным Nielsen, компании, также отслеживающей рейтинги телевидения, финальный эпизод первого сезона был просмотрен в течение недели 335 миллионов минут. Эта цифра является самой низкой для финала "Звездных войн" на Disney+, согласно данным Nielsen.

Тем не менее, сериал стартовал успешно. Его двойной дебютный эпизод был просмотрен 4,8 миллиона раз 4 июня 2024 года, что сделало его самым просматриваемым премьерным эпизодом Disney+ в этом году, согласно Nielsen. Тем не менее, количество зрителей постепенно снижалось.

Хвалебные отзывы критиков, споры среди фанатов "Звездных войн"

"Адепт" получил хвалебные отзывы критиков, но вызвал споры среди фанатов "Звездных войн". Некоторые фанаты считают, что сериал слишком далеко уходит от установленного канона и является "слишком политически корректным" из-за своего многообразного состава.

Амандла Стенберг (25), небинарный актер, исполнила главную роль. Она говорила о том, что сталкивалась с расистскими замечаниями из-за своей роли. Стенберг играет молодую Ошу, которая объединяется с опытным мастером-джедаем Солью, которого играет Ли Чон-джэ (51), известный по роли в "Игре в кальмара". В актерском составе также есть Чарли Барнетт (36) из "Чикаго Файер" и Кэри-Энн Мосс (56), известная по роли в "Матрице".

Несмотря на отличную игру Ли Чон-джэ в "Адепте", споры вокруг якобы политической корректности шоу и отступления от канона "Звездных войн" могли способствовать снижению количества зрителей. Кроме того, сериал не смог удержать свои первоначальные показатели просмотров, что, возможно, указывает на недовольство зрителей.

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