Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Дисней и DirectTV достигли соглашения о восстановлении ABC, ESPN и других каналов.

Disney и DirecTV урегулировали свой короткий, но напряженный спор о распространении каналов в субботу, придя к соглашению о новом договоре. В результате, станциям Disney, таким как ABC, ESPN и FX, снова станут доступны на DirecTV.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Индивидуальное захватывание держателя на одноразовом устройстве, с телевизионным экраном в качестве...
Индивидуальное захватывание держателя на одноразовом устройстве, с телевизионным экраном в качестве фона.

Дисней и DirectTV достигли соглашения о восстановлении ABC, ESPN и других каналов.

ДиректТВ прекратил вещание каналов, принадлежащих Disney, начиная с 1 сентября, лишив поклонников спорта возможности смотреть матчи NFL на "Понедельник вечером на ESPN" и игры US Open по теннису на ABC. Около 11 миллионов подписчиков остались без доступа к этим станциям Disney из-за разногласий.

Компании выпустили совместное заявление, выразив благодарность пострадавшим зрителям за их понимание и объявив о восстановлении полного портфеля сетей Disney до начала сезона колледжного футбола и выходных премий "Эмми".

Новая сделка предложит клиентам новые варианты, такие как пакеты, включающие в себя Disney+, Hulu и ESPN+, а DirecTV получит право бесплатно распространять предстоящий standalone-сервис ESPN среди своих клиентов.

Компании поблагодарили клиентов за терпение в ходе сложных, но необходимых переговоров, подчеркнув улучшенные возможности и гибкость в интегрированном развлекательном опыте.

Такие распределительные споры часто могут обернуться плохо, но этот был особенно напряженным. На прошлой неделе ДиректТВ подал петицию в Федеральную комиссию по связи, утверждая, что Disney вела себя неконструктивно во время переговоров.

В результате клиенты ДиректТВ пропустили первый матч "Понедельник вечером на ESPN" сезона между Нью-Йорк Джетс и Сан-Франциско 49ers, две команды из крупных рынков, которые были выключены на ESPN. В попытке убедить клиентов остаться, ДиректТВ заключил партнерства с Sling, дочерней компанией конкурирующего спутникового провайдера Dish Network, и Fubo, предоставив своим клиентам кредиты и скидки на подписку на конкурирующие сервисы потокового вещания, чтобы они могли посмотреть матч.

Эта ситуация все еще развивается и будет обновляться.

Несмотря на временные перебои, многие компании увидели в этой ситуации возможность. Например, поставщики сервисов потокового вещания заметили всплеск новых подписок в это время, когда клиенты ДиректТВ искали альтернативы для просмотра любимого контента Disney.

Кроме того, партнерства ДиректТВ с Sling и Fubo показывают, что компании в индустрии развлечений готовы сотрудничать, чтобы удовлетворить потребности потребителей, даже в разгар коммерческих споров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Очевидное сближение разделения Спрингера кажется неизбежным.
Экономика

Очевидное сближение разделения Спрингера кажется неизбежным.

Очевидное сближение разделения Спрингера кажется неизбежным. В 2019 году американский инвестиционный фонд KKR приобрел долю в Springer и сделал компанию частной в следующем году. Источники утверждают, что Springer и KKR находятся на грани заключения соглашения о разделении. Как сообщает Reuters, переговоры ведутся с лета, и объявление может последовать в ближайшее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Председатель ФРС Джером Пауэлл снова заявляет, что члены команды ФРС избегают разговоров о...
Экономика

Федеральная резервная система отвергает опасения относительно очередного президентства Трампа, но сходки за кулисами его первого срока рассказывают другую историю.

В случае победы на выборах президента США в ноябре бывший президент Дональд Трамп заявляет о своих планах ввести существенные тарифы, превышающие 10% на все международные импортные товары, с потенциалом до 60% на определенные китайские товары, и взимать налоги в размере до 100% с стран,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Фотография, сделанная Bloomberg через Getty Images, показывает самолет Air Canada на Международном...
Экономика

"Эйр Канада" успешно договорилась с ассоциацией пилотов о прекращении промышленной акции

Air Canada объявила ранним утром воскресенья, что ей удалось достичь предварительного соглашения с профсоюзом пилотов о новом коллективном договоре на четыре года. Эта ночная сделка Ways approx}

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно