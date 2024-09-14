Дисней и DirectTV достигли соглашения о восстановлении ABC, ESPN и других каналов.

ДиректТВ прекратил вещание каналов, принадлежащих Disney, начиная с 1 сентября, лишив поклонников спорта возможности смотреть матчи NFL на "Понедельник вечером на ESPN" и игры US Open по теннису на ABC. Около 11 миллионов подписчиков остались без доступа к этим станциям Disney из-за разногласий.

Компании выпустили совместное заявление, выразив благодарность пострадавшим зрителям за их понимание и объявив о восстановлении полного портфеля сетей Disney до начала сезона колледжного футбола и выходных премий "Эмми".

Новая сделка предложит клиентам новые варианты, такие как пакеты, включающие в себя Disney+, Hulu и ESPN+, а DirecTV получит право бесплатно распространять предстоящий standalone-сервис ESPN среди своих клиентов.

Компании поблагодарили клиентов за терпение в ходе сложных, но необходимых переговоров, подчеркнув улучшенные возможности и гибкость в интегрированном развлекательном опыте.

Такие распределительные споры часто могут обернуться плохо, но этот был особенно напряженным. На прошлой неделе ДиректТВ подал петицию в Федеральную комиссию по связи, утверждая, что Disney вела себя неконструктивно во время переговоров.

В результате клиенты ДиректТВ пропустили первый матч "Понедельник вечером на ESPN" сезона между Нью-Йорк Джетс и Сан-Франциско 49ers, две команды из крупных рынков, которые были выключены на ESPN. В попытке убедить клиентов остаться, ДиректТВ заключил партнерства с Sling, дочерней компанией конкурирующего спутникового провайдера Dish Network, и Fubo, предоставив своим клиентам кредиты и скидки на подписку на конкурирующие сервисы потокового вещания, чтобы они могли посмотреть матч.

Эта ситуация все еще развивается и будет обновляться.

Несмотря на временные перебои, многие компании увидели в этой ситуации возможность. Например, поставщики сервисов потокового вещания заметили всплеск новых подписок в это время, когда клиенты ДиректТВ искали альтернативы для просмотра любимого контента Disney.

Кроме того, партнерства ДиректТВ с Sling и Fubo показывают, что компании в индустрии развлечений готовы сотрудничать, чтобы удовлетворить потребности потребителей, даже в разгар коммерческих споров.

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