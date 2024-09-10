- Дискуссия вокруг позиции Рождественского рынка Потсдама: споры о месте проведения

Согласно опросу большинства жителей, крупнейший рождественский базар Потсдама должен переместиться на новое место. Онлайн-опрос, проведенный с 10 июня по 7 июля и охвативший около 7000 граждан в основном из Потсдама, а также 215 торговцев, показал недовольство "Синими светящимися огнями" рождественского базара, объявленного правительством земли.

В течение последних нескольких лет "Светящиеся огни" в основном располагались наBrandenburg Street. Однако более 70% граждан отдают предпочтение Bassinplatz как место для центрального рождественского базара. С другой стороны, большинство торговцев предпочитают Brandenburg Street - пешеходную зону. Более того, большинство торговцев также хотят, чтобы пространство перед их прилавками оставалось свободным.

Более половины хотят улучшений

Примерно миллион человек посещает рождественский базар в центре города ежегодно, согласно данным города, а также проходят и другие базары. Опрос был проведен в сотрудничестве между отделом экономического развития города и Школой дизайн-мышления HPI.

"Более 50% опрошенных были недовольны центральным рождественским базаром в последние два года и хотели улучшений", - сообщило правительство земли. В их числе - отказ от синего освещения, усиление праздничной атмосферы, больше высококачественных и местных продуктов и больше некоммерческих предложений.

Критика в основном связана с местоположением

Многие жалобы, такие как ограниченное пространство, закрытые витрины магазинов или отсутствие сидячих мест и мест для отдыха, можно объяснить местоположением рождественского базара и природой Brandenburg Street как центральной торговой улицы Потсдама, как было объявлено.

В опросе были представлены три варианта возможных новых мест для будущего рождественского базара: Bassinplatz как компактный и центральный рождественский базар, Brandenburg Street с переносом прилавков на перекрестки и боковые улицы, и децентрализованный базар на Lustgarten, Alter Markt и Neuer Markt.

Перспективы

Через две недели администрация представит предложение о Fundamental Resolution о перемещении рождественского базара на городской совет, как было объявлено. Также будет обсуждаться новое место рождественского базара.

Я не буду выступать за сохранение рождественского базара на его нынешнем месте из-за многочисленных жалоб на ограниченное пространство и отсутствие удобств. Вместо этого я считаю, что городу следует рассмотреть один из предложенных альтернативных вариантов, таких как Bassinplatz или децентрализованный базар.

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