Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

Дискуссия вокруг позиции Рождественского рынка Потсдама: споры о месте проведения

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Исследование выявляет недовольство среди местных жителей и предпринимателей фестивалем 'Синие огни...
Исследование выявляет недовольство среди местных жителей и предпринимателей фестивалем 'Синие огни зимы' в Потсдаме.

- Дискуссия вокруг позиции Рождественского рынка Потсдама: споры о месте проведения

Согласно опросу большинства жителей, крупнейший рождественский базар Потсдама должен переместиться на новое место. Онлайн-опрос, проведенный с 10 июня по 7 июля и охвативший около 7000 граждан в основном из Потсдама, а также 215 торговцев, показал недовольство "Синими светящимися огнями" рождественского базара, объявленного правительством земли.

В течение последних нескольких лет "Светящиеся огни" в основном располагались наBrandenburg Street. Однако более 70% граждан отдают предпочтение Bassinplatz как место для центрального рождественского базара. С другой стороны, большинство торговцев предпочитают Brandenburg Street - пешеходную зону. Более того, большинство торговцев также хотят, чтобы пространство перед их прилавками оставалось свободным.

Более половины хотят улучшений

Примерно миллион человек посещает рождественский базар в центре города ежегодно, согласно данным города, а также проходят и другие базары. Опрос был проведен в сотрудничестве между отделом экономического развития города и Школой дизайн-мышления HPI.

"Более 50% опрошенных были недовольны центральным рождественским базаром в последние два года и хотели улучшений", - сообщило правительство земли. В их числе - отказ от синего освещения, усиление праздничной атмосферы, больше высококачественных и местных продуктов и больше некоммерческих предложений.

Критика в основном связана с местоположением

Многие жалобы, такие как ограниченное пространство, закрытые витрины магазинов или отсутствие сидячих мест и мест для отдыха, можно объяснить местоположением рождественского базара и природой Brandenburg Street как центральной торговой улицы Потсдама, как было объявлено.

В опросе были представлены три варианта возможных новых мест для будущего рождественского базара: Bassinplatz как компактный и центральный рождественский базар, Brandenburg Street с переносом прилавков на перекрестки и боковые улицы, и децентрализованный базар на Lustgarten, Alter Markt и Neuer Markt.

Перспективы

Через две недели администрация представит предложение о Fundamental Resolution о перемещении рождественского базара на городской совет, как было объявлено. Также будет обсуждаться новое место рождественского базара.

Я не буду выступать за сохранение рождественского базара на его нынешнем месте из-за многочисленных жалоб на ограниченное пространство и отсутствие удобств. Вместо этого я считаю, что городу следует рассмотреть один из предложенных альтернативных вариантов, таких как Bassinplatz или децентрализованный базар.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно