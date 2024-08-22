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Дискуссия о конституционных изменениях: Ампель отвечает на критику ХДС

Ранее велись discussions между Gruppe Ampel и фракцией ХДС по вопросу потенциальных поправок к государственной конституции Рейнланд-Пфальца. Однако эта тема больше не является предметом дискуссий - что вызвало этот сдвиг и какая текущая ситуация?

 and  Anthony Ross
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Мнения расходятся относительно места и способа исправления конституции
Мнения расходятся относительно места и способа исправления конституции

Взаимодействие демократического управления и государственных целей - Дискуссия о конституционных изменениях: Ампель отвечает на критику ХДС

Следуя критике ХДС в отношении сотрудничества между коалициями «траffic light» в Рейнланд-Пфальце по вопросу потенциальных конституционных изменений, принимаются контрмеры. Лидер партии FDP Филипп Фернис заявил, что соглашение с ХДС не достигнуто. Он добавил, что даже значимая тема снижения возраста голосования была заблокирована консерваторами. Ранее сообщалось о реакциях со стороны коалиций «траffic light».

По словам Ферниса, для изменений в конституции штата необходимы серьезные дискуссии и тщательные правовые анализы. Тем не менее, это было невозможно с ХДС, поэтому нелогично было бы продолжать разговоры об этом в подкомитетах. В среду заместитель председателя ХДС по конституционным вопросам Хельмут Мартин выразил недовольство, заявив, что больше не видит желания сотрудничать со стороны представителей «траffic light». В результате была упущена возможность.

Будет ли дискуссия в следующем законодательном периоде?

ХДС, например, выступала за включение более всеобъемлющего принципа устойчивого развития в качестве государственной цели, справедливости поколений в качестве государственной цели и менее строгие барьеры для инициатив граждан. Предложения ХДС о ограничении срока полномочий будущих государственных лидеров и независимых надзирателей для расследовательских комитетов парламента штата уже были отклонены политиками «траffic light» в прошлом году.

СДПГ ответила на запросы, заявив, что соглашение с ХДС не достигнуто во многих беседах. Тем не менее, союз свободен представлять свои предложения по изменению конституции в качестве инициатив в парламентском процессе - «ровно так же, как коалиция «траffic light» сделала со своим предложением снизить возраст голосования до 16 лет».

Парламентский бизнес-менеджер партии «Зеленые» Карл-Бернхард фон Хойзингер взглянул в будущее и сказал: «Мы могли бы представить себе серьезные дискуссии об изменениях в конституции штата в следующем избирательном периоде».

Европейский парламент проявляет интерес к текущим конституционным дискуссиям в Рейнланд-Пфальце, учитывая свою роль в делах государств-членов ЕС. Несмотря на текущий тупик между коалициями «траffic light» и ХДС, есть надежда на возобновление дискуссий в следующем законодательном периоде, как предложил Карл-Бернхард фон Хойзингер.

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