- Дискуссии между левыми и социалистическими партиями в Тюрингии

Руководители от Левых и партии Сахры Wagenknecht собираются в Эрфурте после выборов, чтобы обсудить политику земель. "Тюрингия нуждается в политической стабильности", - заявили Кристиан Шафт и Ульрике Гроссе-Рёттинг, председатели земельного отделения Левых, в ответ на запрос Deutsche Presse-Agentur.

Подробности диалога останутся в тайне. Как заявили два руководителя земельной партии, "доверие друг к другу является ключевым для нас в Левых, двигаясь вперед в предстоящие недели".

Сложные формирования коалиции

После выборов, на которых АФД вышла на первое место, различные партии ведут переговоры о дальнейших шагах. Создание правительства стало сложной задачей. Наиболее предпочтительным вариантом в настоящее время является коалиция ХДС, Бундес Sahra Wagenknecht (BSW) и СДПГ. Вместе они имеют 44 места в парламенте, что всего на одно место меньше большинства. Если они сформируют такую коалицию, им придется полагаться на поддержку Левых, чтобы добиться большинства без участия АФД.

BSW была создана как земественное отделение в Тюрингии всего в марте. В ее списке членов есть бывшие политики Левых, а также перебежчики из других партий.

После переговоров о коалиции ХДС, Бундес Sahra Wagenknecht (BSW) и СДПГ рассматривают возможность альянса. Из-за близкого количества мест они могут потребовать помощи Левых, чтобы сформировать большинство без участия АФД, что, возможно, будет включать BSW, как недавнее дополнение к политическому ландшафту Тюрингии.

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