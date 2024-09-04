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Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

Дискриминационные оскорбления: индивидуальное вмешательство и нападения

Трое человек якобы скандировали расистские лозунги под песню "L amour toujours" во время фестиваля в Потсдаме-Голм. Некий человек вмешался и, по-видимому, получил физические травмы в результате.

 and  Mark Rodriguez
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Индивидуальный линчеватель якобы получил травму во время мероприятия в Потсдам-Голм, после встречи...
Индивидуальный линчеватель якобы получил травму во время мероприятия в Потсдам-Голм, после встречи с оскорбительными лозунгами.

Просьба о детоксикации из-за подстрекательства к беспорядкам - Дискриминационные оскорбления: индивидуальное вмешательство и нападения

В субботу вечером в Потсдаме кто-то пострадал – якобы в отместку за то, что потребовал прекратить расистские оскорбления. Несколько свидетельств показали, что трое мужчин кричали эти оскорбления во время песни "L' amour toujours", как сообщили полицейские. По словам 41-летнего мужчины, который вмешался вместе со своими друзьями, прося прекратить это поведение, он был ударен кем-то из группы. Ранее об этом сообщала газета "Märkische Allgemeine Zeitung".

Пострадавшего доставили в больницу, как сообщили полицейские. Сначала степень его травм оставалась неясной. Полиция предъявила обвинения в причинении телесных повреждений и подстрекательстве к ненависти. Трое подозреваемых в возрасте от 17 до 19 лет были временно удалены с места происшествия после сообщений. Отдел внутренней безопасности полиции проводит дальнейшее расследование.

В мае видеоролик с вечеринки в месте на Зильте вызвал национальный резонанс, когда участники вечеринки скандировали расистскую фразу "Германия для немцев, иностранцев – вон" под песню "L' amour toujours". С тех пор подобные инциденты происходили и ранее. Полицейское управление Западной Бранденбург также получало сообщения о подстрекательстве к ненависти, связанные с этой песней.

Обвинения, предъявленные троим подозреваемым, включают причинение телесных повреждений и подстрекательство к ненависти, что произошло в результате инцидента в Потсдаме. Инцидент в Потсдаме привел к временному запрету для подозреваемых нахождение на территории, так как полиция проводит дальнейшее расследование в отделе внутренней безопасности.

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