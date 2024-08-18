- Дискриминационная враждебность в автобусе в Кемнице

Расистские оскорбления привели к остановке городского автобуса в Цвиккау в субботу. Наблюдатели сообщают о случаях нетерпимости, которые могут расцениваться как ненавистнические высказывания. Полиция проверяет группу из шести мужчин и двух женщин.

Пассажир Позвонил в Полицию

Группа в возрасте от 19 до 26 лет якобы сосредоточила свою враждебность на пассажирах, которых они считали некоренными. 24-летний пассажир затем позвонил в полицию. Автобус был остановлен полицейскими, которые задокументировали данные восьми подозреваемых. По прибытии на конечную остановку на главном вокзале этим лицам были выданы запреты на въезд в город.

24-летний пассажир, позвонивший в полицию по поводу инцидента, передвигался по Цвиккау. В результате группа была запрещена к посещению общественных мест в Цвиккау.

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