Дипломат из Парижа стал жертвой двух ограблений

В течение некоторого времени Франция испытывает рост числа краж в жилых домах. К сожалению, эта тенденция коснулась даже новозеландского дипломата. Сообщается, что он был атакован, связан и ограблен в своей парижской квартире. Как подтвердило Министерство иностранных дел в Веллингтоне, действительно произошел инцидент с безопасностью, в котором пострадал один из сотрудников посольства в Париже. Они оказывают помощь пострадавшему сотруднику и сотрудничают с французскими властями.

По данным британской таблоидной газеты "Таймс", 34-летнего дипломата жестоко избили двое individuals, которые проникли в его парижскую квартиру днем в четверг. К несчастью, он был связан, ударялся огнестрельным оружием и лишался своего имущества. Преступники затем скрылись на автомобиле с поддельными номерными знаками.

Расследование вооруженного ограбления в престижном 7-м районе Парижа находится в настоящее время в процессе, как сообщает "Нью-Йорк Таймс". Этот аффлуентный район не только является домом для знаковых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня, но и популярным туристическим направлением.

К сожалению, состояние здоровья дипломата не было раскрыто в заявлении, но упоминалось, что его доставили в больницу для лечения. Общая стоимость украденного имущества все еще не определена, согласно прокуратуре.

Во Франции в 2023 году наблюдалось увеличение числа краж в жилых домах по всей стране, всего 515 случаев по сравнению с 475 в 2022 году, как показала французская криминальная полиция. Звездные личности и футбольные профессионалы часто становятся целями.

Ордеал новозеландского дипломата вызвал обеспокоенность в Европейском союзе, выразив солидарность с Францией в борьбе с ростом преступности. Европейский союз подчеркнул важность усиления мер безопасности, в частности для дипломатов, во всех своих членах.

Читайте также: