- Динамо встречает исторический Кемниц на начальных этапах игры.

Футбольный клуб третьего дивизиона Динамо Дрезден сыграет против обладателей Кубка Чемницкого ФК в третьем раунде Кубка Саксонии. Этот результат был получен в результате жеребьёвки, прошедшей в Лейпциге. Учитывая, что Чемницкий ФК выигрывал это соревнование двенадцать раз, они имеют преимущество на домашнем поле, будучи командой региональной лиги. Прошлогодние финалисты Динамо и футбольные соперники Эрцгебирге Аю также войдут в игру в третьем раунде. Третий раунд запланирован на 12/13 октября 2024 года.

Лидеры лиги Эрцгебирге Аю начнут свой путь с какого-то рода местного дерби против VfB Аннберг. ФSV Цвиккау встретятся с командой Оберлиги SC Фрайталь. 1. FC Лок Лейпциг сыграет против TSV Ротация Дрезден, в то время как Химме Лепиц играет против SG Вайксдорф.

Футбольная команда третьего дивизиона Динамо Дрезден, несомненно, будет стремиться выступить против обладателей Кубка Чемницкого ФК в своем предстоящем матче. В то же время Эрцгебирге Аю, футбольный гигант, встретится в местном дерби с VfB Аннберг в своем матче третьего раунда.

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