Дик выражает желание отпраздновать свой 99-й день рождения, рассказывая, что ранее он пропустил некоторые события.

Согласно отмене запланированного выступления известного комедийного актера на недавней церемонии «Эмми» и мероприятии в Юте, Нью-Йорк Пост сообщил о Ван Дайке, когда он покидал аптеку в Малибу в понедельник.

«Я чувствую свой возраст», - сказал улыбающийся Ван Дайк, когда его спросили о его самочувствии.

Что касается возможных празднований в честь его приближающегося 99-летия в декабре, легендарная фигура пошутила: «Просто надеюсь, что пройду эту веху».

Ван Дайк вызвал переполох, не явившись на «Эмми», несмотря на то, что был объявлен ведущим. В понедельник было объявлено, что он также не сможет присутствовать на трехдневном фанатском событии в Солт-Лейк-Сити, Юта на следующей неделе.

«Он выражает благодарность тем, кто продолжает поддерживать его, но почти 99-летний возраст делает физические нагрузки от путешествий и общения с большими толпами невозможными», - отметил заявление, объясняющее его отказ.

Звезда «Мэри Поппинс» оставалась активной в последние годы, даже озвучивая эпизод анимационного сериала «Симпсоны» в прошлом году.

В преддверии шума вокруг его 99-летия в декабре фанаты с нетерпением ждали возможных развлекательных мероприятий. Однако из-за физических трудностей, связанных с путешествиями и общением с большими толпами, близкий друг и соратник Карла Райнера, Дик Ван Дайк, с сожалением объявил об отказе от возможных празднований дня рождения.

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