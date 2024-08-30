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Дезерт информирует парламент о случившемся в Солингене

Вственный случай в Солlingen вызывает обсуждение вопросов безопасности и иммиграционной политики. Президент земли Северный Рейн-Вестфалия Вюст комментирует последствия в лендтаге.

 and  Anthony Ross
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- Дезерт информирует парламент о случившемся в Солингене

Следуя подозрительному исламистскому нападению в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, министр-президент Hendrik Wüst (ХДС) обновит парламент земли в эту пятницу в 10:00. Администрация земли запросила это специальное заседание. В начале парламентской сессии парламентарии почтит жертв нападения минутой молчания.

Wüst охарактеризовал предыдущую пятницу как одно из самых значительных событий в истории земли. Необходимо выявить ошибки и сделать выводы, подчеркнул руководитель черно-зеленой администрации. Есть еще нерешенные вопросы.

В четверг, в ответ на запрос фракций СДПГ и ФДП, Комитет по внутренним делам и интеграции парламента земли провел внеочередное заседание для рассмотрения последствий нападения.

Призывы к ответственности

Во время нападения мужчина жестоко убил троих и ранил восемь человек ножом на городском фестивале в Солingen. Подозреваемый - 26-летний сириец Issa Al H., который сейчас находится в полиции. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в убийстве и связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Подозреваемый вошел в Германию через Болгарию в конце 2022 года. Согласно регламенту ЕС по убежищу, его должны были вернуть в Болгарию. К сожалению, это не было сделано из-за того, что мужчина пропал в назначенную дату возвращения в июне 2023 года. Wüst потребовал расследования неудачной попытки возвращения.

Кроме того, глава правительства предложил аудит льгот, предоставляемых заявителям на убежище, чьи заявки были отклонены. Он предложил сократить период между решением о депортации и фактической депортацией. Во время визита в Солingen вместе с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) в понедельник Wüst признал трудности, с которыми сталкиваются местные власти при депортации людей, даже в пределах Европы. Он подчеркнул важность возможности депортации в определенные части Сирии и Афганистана.

Wüst также обсудит с ландтагом меры, принимаемые для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Дело подозреваемого будет подробно рассмотрено на предстоящем заседании ландтага, что предоставит платформу для ответственности и дискуссий о текущих политиках убежища.

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