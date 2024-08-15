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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Девушку, утонувшую в реке Эльбе, до сих пор не нашли.

Прошла неделя со дня трагедии на ельбинском берегу в Hambuerge, где 10-летняя девочка утонула в Eльбе на глазах у своих родителей и не всплыла. Девочка все еще пропала.

 and  Viktoriya Miller
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- Девушку, утонувшую в реке Эльбе, до сих пор не нашли.

Даже через неделю после трагического случая, когда девочка утонула на пляже Эльбы в Гамбурге, её тело всё ещё не найдено. "У меня нет новых сведений, в том числе и о récupération 10-летней девочки", - сказал представитель полиции агентству German Press.

Девочка утонула в Эльбе в прошлый четверг прямо на глазах у своих родителей на Falkensteiner Ufer в Бланкенезе и не всплыла. Большой поисковый операцией, в котором участвовали полиция, пожарные и Немецкая ассоциация спасения на водах (DLRG) с лодками, дайверами и вертолетами, был прекращен после нескольких часов безуспешных поисков.

Представитель полиции не смог предоставить информацию о среднем времени, которое требуется для всплытия тел в Эльбе, так как таких данных не собирают. В прошлом году в том же районе на Falkensteiner Ufer утонул 15-летний подросток, и его тело было найдено только через неделю. А всего несколько недель назад 16-летний подросток также утонул, купаясь в Эльбе.

Инциденты подчеркивают опасность купания в Эльбе

Инциденты подчеркивают "то, что купание или плавание в нескольких местах Эльбы сопряжено с определенным риском", - сказал представитель полиции. "Однако навыки плавания тех, кто был вовлечен, также, похоже, сыграли роль в некоторых случаях. Это в целом относится к плаванию в естественных водах".

Авторитеты уже много лет предупреждают о купании в Эльбе из-за опасностей, связанных с течением и водоворотами. "Прилив и воздействие судоходства приводят к течению, с которым даже опытные пловцы не могут справиться", - предупреждает экологическая служба на своем сайте. При наступлении прилива скорость потока составляет около 4,5 километра в час или 1,2 метра в секунду. Опытный пловец может преодолеть только около 3 километров в час.

Кроме того, низкая видимость в Эльбе делает поисково-спасательные операции в чрезвычайных ситуациях очень трудными. "Купание также делает невозможным распознавание препятствий и мелководья".

Полиция продолжает мониторить Эльбу на наличие признаков пропавшей девочки из-за опасности, связанной с течением реки и водоворотами. Несмотря на их усилия, тело 10-летней девочки всё ещё не найдено, и представитель полиции призывает к осторожности при купании в Эльбе.

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