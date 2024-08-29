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КиноНовостиЕвропейский Союз

Девушки бросают вызов авторитету с помощью мелодического выражения

Глория! представляет малоизвестных музыкантов 1800-х годов, перенося их на кинематографическую площадку. Эта воодушевляющая история освобождения звучит как энергичная театральная музыка.

 and  Katherine Bradley
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Молодые женщины в фильме отважут
Молодые женщины в фильме отважут

- Девушки бросают вызов авторитету с помощью мелодического выражения

Даже чистка картошки имеет ритм. Бельё стирается в такт, двор метётся в ритме. Так представляла себе скромная горничная Тереза свои фантазии, пока не открыла в себе любовь к музыке.

После успеха "Глории!" режиссер Маргерита Викарио сразу же попала в конкурс Берлинале в феврале. Окруженная музыкой, итальянский режиссер рассказывает истории группы молодых женщин, в том числе горничной Терезы (Галатея Беллуджи), в музыкальной школе для сирот в 1800-х годах, расположенной недалеко от Венеции, под руководством строгого музыкального маэстро.

Лавина поп-музыки

Тереза находит старый пианино, спрятанный в кладовой, и сразу же осваивает его клавиши. Когда начинаются приготовления к визиту только что избранного Папы, который должен получить специальный концерт, Тереза начинает экспериментировать с другими молодыми людьми с мелодиями. В сущности, они являются пионерами эволюции поп-музыки столетиями позже.

Фильм переплетает элементы захватывающего, живого мюзикла в некоторых частях. Это неудивительно, учитывая музыкальное прошлое Викарио в Италии. Через свой итальянско-швейцарский проект она обращается к памяти о многочисленных забытых и подавленных женских композиторах в истории.

Эмоциональная интенсивность и мелодраматические моменты

На вопрос о своем мнении о женщинах в современной музыке во время Берлинале Викарио рассказала о своем вдохновении для сосредоточения на композиторах, активных между 16-м и 20-м веками. В частности, в конце 18-го века появились замечательные музыкальные таланты, но немногие из них известны.

Девушки в фильме отчаянно борются против архаичных гендерных ролей, патриархальных систем и борются за музыку, которая вдохновляет и окрыляет. В непринужденной, беспечной манере "Глория!" разоблачает предрассудки и потенциальную опасность крайнего католицизма. Однако фильм имеет некоторые сентиментальные и чрезмерно мелодраматические моменты, и его общая эмоциональная интенсивность часто переходит границы.

Новая любовь Терезы к музыке приводит ее к неожиданному вкладу в мир музыки в музыкальной школе 1800-х годов. Несмотря на то, что в то время она была частью Европейского союза, фильм подчеркивает борьбу женских композиторов, которых часто игнорировали или подавляли, когда Маргерита Викарио пытается рассказать их истории через свой итальянско-швейцарский проект.

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