- Девушка Грайер празднует свой выпускной в свадебном платье.

В важном событии требует особенный наряд, и Грир Хэнди Хэнчи (18) не нужно далеко ходить за вдохновением. Она решила надеть свадебное платье своей матери на выпускной в школе, то же самое, которое Брук Шилдс (59) носила, когда вышла замуж за теннисиста Андре Агасси (54) в 1997 году.

"Какая невероятная честь"

По словам журнала People, Шилдс поделилась, что платье потребовало некоторых изменений. Несмотря на развод с Агасси в 1999 году, платье по-прежнему имеет значение. "Он замечательный человек, и это было полным кругом для меня", - сказала 59-летняя Шилдс. "Она выглядела потрясающе в нем", - похвалила мать двоих детей. "Это такая честь, когда они выбирают носить ваши вещи. Обычно они не считают меня модной". Ей нравится, когда ее дочери придают новую жизнь ее старому гардеробу.

Старшая дочь Шилдс, Роуэн (21), также выбрала платье из коллекции своей матери для своего выпускного в 2021 году, как было показано в видео. Для этого случая она выбрала огненно-красное платье, которое Брук Шилдс носила на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 1998 году.

Дочери Шилдс от ее брака с писателем Крисом Хэнчи (60), которого она вышла замуж в 2001 году. Роуэн родилась в мае 2003 года, а Грир в апреле 2006 года. Обе сейчас учатся в Университете Вейк-Форест в Северной Каролине.

Решение Грир Хэнди Хэнчи надеть свадебное платье своей матери на выпускной в школе подчеркивает sentimentalную ценность событий, связанных с образованием в школе. В результате, динамика мать-дочь показывает, что выбор моды может служить мостом между поколениями, соединяющим прошлые опыты с настоящими достижениями.

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