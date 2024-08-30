Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиШкольное образование

Девушка Грайер празднует свой выпускной в свадебном платье.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Брук Шилдс и ее дочь-подросток, Грейер, которой восемнадцать лет.
Брук Шилдс и ее дочь-подросток, Грейер, которой восемнадцать лет.

- Девушка Грайер празднует свой выпускной в свадебном платье.

В важном событии требует особенный наряд, и Грир Хэнди Хэнчи (18) не нужно далеко ходить за вдохновением. Она решила надеть свадебное платье своей матери на выпускной в школе, то же самое, которое Брук Шилдс (59) носила, когда вышла замуж за теннисиста Андре Агасси (54) в 1997 году.

"Какая невероятная честь"

По словам журнала People, Шилдс поделилась, что платье потребовало некоторых изменений. Несмотря на развод с Агасси в 1999 году, платье по-прежнему имеет значение. "Он замечательный человек, и это было полным кругом для меня", - сказала 59-летняя Шилдс. "Она выглядела потрясающе в нем", - похвалила мать двоих детей. "Это такая честь, когда они выбирают носить ваши вещи. Обычно они не считают меня модной". Ей нравится, когда ее дочери придают новую жизнь ее старому гардеробу.

Старшая дочь Шилдс, Роуэн (21), также выбрала платье из коллекции своей матери для своего выпускного в 2021 году, как было показано в видео. Для этого случая она выбрала огненно-красное платье, которое Брук Шилдс носила на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 1998 году.

Дочери Шилдс от ее брака с писателем Крисом Хэнчи (60), которого она вышла замуж в 2001 году. Роуэн родилась в мае 2003 года, а Грир в апреле 2006 года. Обе сейчас учатся в Университете Вейк-Форест в Северной Каролине.

Решение Грир Хэнди Хэнчи надеть свадебное платье своей матери на выпускной в школе подчеркивает sentimentalную ценность событий, связанных с образованием в школе. В результате, динамика мать-дочь показывает, что выбор моды может служить мостом между поколениями, соединяющим прошлые опыты с настоящими достижениями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"Актриса из "Короля королев" завершает развод с супругом после двух десятилетий брака"
Общество

"Актриса из "Короля королев" завершает развод с супругом после двух десятилетий брака"

"Актриса из "Короля королев" завершает развод с супругом после двух десятилетий брака" Леа Реминi, известная по роли в "Короле Queens", и её супруг Анжело Пайган объявили о расставании после 21 года брака в Instagram. "После 28 лет вместе и 21 года в браке

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Начало торжества свадьбы принцессы Марты Луизы
Общество

Начало торжества свадьбы принцессы Марты Луизы

Вечерок при участии норвежской принцессы Марты Луизы и духовного руководителя Дюрека Верретта стал официальным началом их свадебных торжеств. Собравшиеся следовали тематике мероприятия.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Первичная документация о передачеWest Nile virus обнаружена в Германии
Политика

Первоначальный случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован в Германии

Первоначальный случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован в Германии Впервые в этом году в Германии, в Саксонии, недалеко от границы с Бранденбургом, у женщины был диагностирован вирус Западного Нила, перенесенный местными комарами. Об этом 23 августа сообщил Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Также были выявлены дополнительные случаи, все связанные

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
По мнению мэра Берлина Кая Вегнера, кандидатуру канцлера следует выбирать на основе более широкого...
Федеральные земли Германии

Вопрос о правомерности канцлера на должность нуждается в решении на уровне ЕС, по словам Вегнера.

После спорного выбора candidates для переговоров на пост канцлера, получается, что Лашета в этом году возникла борьба в выборе завода. В то же время, текущий мэр Берлина участвует в заботах о предстоящих выборах.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
За прошедшее десятилетие сельское хозяйство в Саксонии-Анхальт претерпело значительные...
Федеральные земли Германии

Расширение органического сельского хозяйства означает уменьшение поголовья скота, особенно свиней и крупного рогатого скота.

В Саксонии-Анхальт сельское хозяйство имеет значительное экономическое значение. Тем не менее, этот сектор проходит трансформацию. Иногда эта трансформация идет против течения национального тренда.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В признательность Verwilk Brauer за выдающиеся достижения в жизни.
Федеральные земли Германии

Немецкая театральная ассоциация отдает должное Шарлю Брауеру за его целеустремленность.

Германская Премия Пожизненного Почётного kunnу установлена на расписание середины сентября. Одной из отличительных наград, подтверждённой заранее, является наградной совет бывшей 'Tatort' звезды Чарльза Брауэpa.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно