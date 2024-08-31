- Девять филиалов галереи должны быть закрыты по плану.

Популярная сеть магазинов Галирея планирует закрыть девять своих филиалов к концу этого месяца в рамках процедуры банкротства, через которую они недавно прошли. Это затронет магазины в таких местах, как Берлин, Эссен, Везель, Аугсбург, Регенсбург, Трир, Лёнберг и Кемниц, где около 800 из 12 800 сотрудников потеряют работу. Некоторые магазины, такие как те в Эссене и Везеле, уже закрыли свои двери на прошлой неделе в августе.

Тем не менее, 83 из первоначальных 92 магазинов продолжат работать. Клиенты все еще могут использовать свои подарочные и клиентские карты в любом магазине или онлайн, как объявлено на сайте Галиреи. Возвраты или жалобы на товары, купленные в закрытых магазинах, можно произвести в любом другом месте, или клиенты могут.generate new return labels online.

С 1 августа компанией владеют новые владельцы - американская инвестиционная компания NRDC и холдинговая компания предпринимателя Бернда Битца. Теперь они управляют Galeria S.à r.l. & Co. KG, переименовав компанию. На новых вывесках больше не будет названий Kaufhof и Karstadt, а только Галирея. Планируется ремонт, где будет представлен новый логотип.

Эксперт в области розничной торговли Карстен Кортум не оптимистично смотрит на будущее Галиреи. Он говорит: "Я не вижу большого поворота событий. Мало что известно или видно о планах новых владельцев. Для этого потребовалось бы значительное вложение в компанию, но, похоже, это не входит в их планы". По мнению Кортума, Галирее нужен свежий, более молодой бизнес-модель, чтобы оставаться конкурентоспособной. Он добавляет: "Я не уверен, произойдет ли это. Потребитель наверняка заметит, если этого не произойдет".

Несмотря на закрытие магазина Галиреи в Кемнице, жители все еще могут совершать покупки в других близлежащих универмагах или онлайн, используя свои подарочные или клиентские карты. Город Кемниц по-прежнему имеет оживленную розничную сцену с различными магазинами, предлагающими аналогичные продукты и услуги.

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