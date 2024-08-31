Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиКемниц

Девять филиалов галереи должны быть закрыты по плану.

Дейтельность галереи продолжается, но с Reduced оконечного частного управления размером. Восемьдесят три Из его товарных магазинов остаются работоспособными. Изменения для владельцев карт подарочных и закупщиков вместо которых капитализации.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Количество филиалов торговой сети сократилось.
Количество филиалов торговой сети сократилось.

- Девять филиалов галереи должны быть закрыты по плану.

Популярная сеть магазинов Галирея планирует закрыть девять своих филиалов к концу этого месяца в рамках процедуры банкротства, через которую они недавно прошли. Это затронет магазины в таких местах, как Берлин, Эссен, Везель, Аугсбург, Регенсбург, Трир, Лёнберг и Кемниц, где около 800 из 12 800 сотрудников потеряют работу. Некоторые магазины, такие как те в Эссене и Везеле, уже закрыли свои двери на прошлой неделе в августе.

Тем не менее, 83 из первоначальных 92 магазинов продолжат работать. Клиенты все еще могут использовать свои подарочные и клиентские карты в любом магазине или онлайн, как объявлено на сайте Галиреи. Возвраты или жалобы на товары, купленные в закрытых магазинах, можно произвести в любом другом месте, или клиенты могут.generate new return labels online.

С 1 августа компанией владеют новые владельцы - американская инвестиционная компания NRDC и холдинговая компания предпринимателя Бернда Битца. Теперь они управляют Galeria S.à r.l. & Co. KG, переименовав компанию. На новых вывесках больше не будет названий Kaufhof и Karstadt, а только Галирея. Планируется ремонт, где будет представлен новый логотип.

Эксперт в области розничной торговли Карстен Кортум не оптимистично смотрит на будущее Галиреи. Он говорит: "Я не вижу большого поворота событий. Мало что известно или видно о планах новых владельцев. Для этого потребовалось бы значительное вложение в компанию, но, похоже, это не входит в их планы". По мнению Кортума, Галирее нужен свежий, более молодой бизнес-модель, чтобы оставаться конкурентоспособной. Он добавляет: "Я не уверен, произойдет ли это. Потребитель наверняка заметит, если этого не произойдет".

Несмотря на закрытие магазина Галиреи в Кемнице, жители все еще могут совершать покупки в других близлежащих универмагах или онлайн, используя свои подарочные или клиентские карты. Город Кемниц по-прежнему имеет оживленную розничную сцену с различными магазинами, предлагающими аналогичные продукты и услуги.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Швейцарские авиалинии в настоящее время расширяют свои предложения по первому классу за счет...
Экономика

Избыточный вес премиальных сидений в кабине на филиалах Lufthansa.

Избыточный вес премиальных сидений в кабине на филиалах Lufthansa. Швейцарское подразделение Swiss Air, Swiss, находится в процессе модернизации своего флота, фокусируясь на Первом классе. Новые сиденья, запланированные к установке в 2025 году, настолько массивны, что требуют установки противовесов в секции Экономического класса самолета. Это имеет серьезные последствия. Во время беседы

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Турбулентность после буднего американского голосования может потенциально нарушить финансовый центр...
Экономика

Китай готовится к очередной экономической конфронтации

Китай готовится к очередной экономической конфронтации Независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США в ноябре, Китай видит в этом выбор между двумя менее предпочтительными вариантами. Новая торговая война с США неизбежна, что имеет серьезные последствия для глобальной экономики. Во время пребывания Трампа на посту спор о торговле между

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
PSO Lufthansы предлагает вводить листовки для самолета
Экономика

Роскошные варианты сидений в Swiss Airlines считаются чрезмерно тяжелыми

Люкс насильно достигнут, но громоздкие премиальные кресла в швейцарских авиалиниях нарушают равновесие самолета. Авиакомпания рассматривает возможность добавления противовесов как решение.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Куда нам ехать дальше?
Экономика

Куда нам ехать дальше?

Куда нам ехать дальше? В середине августа неожиданное падение рынка вызвало опасения надвигающейся экономической рецессии. Один из надежных экономических индикаторов стал козлом отпущения. Но выдержит ли он на этот раз? Раймунд Брихта погружается в эту тему и исследует лучшие стратегии инвестирования на ближайшие месяцы вместе с Отмаром Вольфом из Frankfurt

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.
Спорт

Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Германская пара по настольному теннису не справилась с задачей завоевать золото в финале, выразив недовольство своей игрой. Подобные чувства выражает иelschfer Leon по длине. На другой приятной ноте,演出在屋子里 overly тщательно.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно