- Девять человек в критическом состоянии из-за злоупотребления опасными веществами переведены на лечение.

Предполагаемое вытекание вредного вещества вызвало волнение среди пожарных и спасателей в медицинском учреждении в Нойербурге (район Битбург-Прюм). Девять человек, находящиеся в коме, были осторожно перевезены в разные больницы. Власти заверили общественность, что никакой опасности для местных жителей не было. Инцидент вызвал кратковременные проблемы с движением в районе. Первоначальные сведения о предполагаемом разливе не были сразу обнародованы.

Полиция прибыла в медицинское учреждение в Нойербурге для расследования предполагаемого вытекания вредного вещества. Несмотря на волнение, полиция гарантировала, что движение в районе протекало как можно более свободно.

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