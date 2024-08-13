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Федеральные земли ГерманииНовостиРозенхайм

Девять человек пострадали в результате утечки газа в компании

Работники компании в районе Розенхайм заметили странный запах. Здание эвакуировано, пожарные находят поврежденную газопроводную линию.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Девять человек пострадали в результате утечки газа в компании

В результате инцидента с утечкой газа на предприятии в баварском районе Розенхайм девять человек пострадали от раздражения глаз и органов дыхания. Как сообщает полиция, сотрудники почувствовали сильный запах, напоминающий хлорку из бассейна. Спасательные службы эвакуировали здание в Эгштатте и оцепили пораженный участок.

При осмотре здания пожарные обнаружили, что строительные работы повредили газопровод. Утечка была устранена, но в атмосферу уже вытек озоновый газ. По словам полиции, девять сотрудников были на месте обрабочены бригадой скорой помощи.

Инцидент на предприятии в Розенхайме произошел в баварском районе с таким же названием. После эвакуации сотрудники из Розенхайма получили лечение от раздражения глаз и органов дыхания на месте.

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