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Федеральные земли ГерманииНовостиGEW

Детский сад и учебный год начинаются в условиях ограниченности ресурсов.

Государственная администрация стремится укрепить образовательную основу, повышая преподавание базовых предметов в начальных школах и внедряя языковые оценки в дошкольных учреждениях, несмотря на Առчисленные учителя.

 and  James Williams
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В ближайшей ситуации дети дошкольного возраста, проживающие в Северном Рейне-Вестфалии, пройдут...
В ближайшей ситуации дети дошкольного возраста, проживающие в Северном Рейне-Вестфалии, пройдут оценку для определения их языковых способностей. (Архивная фотография)

- Детский сад и учебный год начинаются в условиях ограниченности ресурсов.

С точки зрения Объединения образования и науки (GEW), правительство земли Северный Рейн-Вестфалия не предложило убедительного решения для борьбы с неравенством в образовании. Начало нового учебного года в детских садах и школах по-прежнему сталкивается с серьезной нехваткой учителей. По словам председателя GEW в земле Айлы Челик, в школах отсутствуют около 6000 учителей.

Недостаточное финансирование и хроническая нехватка кадров усугубляют социально-экономический разрыв, считает профсоюз. В настоящее время расходы на одного ученика в NRW на 900 евро ниже среднего показателя по стране, составляя 8300 евро в год. "Если правительство земли стремится к посредственности, то в течение года потребуется дополнительно 2,3 миллиарда евро", - подсчитала Челик. "Нам нужен бюджет образования, который не зависит от общего бюджета и гарантирует инвестиции на десятилетие".

Министр образования Доротея Феллер (ХДС) объявила о дополнительных уроках немецкого языка и математики в новом учебном году, а также о широких оценках языковых навыков в детских садах. Однако без достаточного количества сотрудников эти инициативы бесполезны, считает Челик.

"Однажды снова доказано, что эти проекты дают результаты только в том случае, если сотрудники выходят за рамки своих обязанностей. Школы борются с нехваткой кадров, но им навязывают новые программы. Увеличение родительской ответственности за поддержку в детских садах не исправит ситуацию из-за различий в домашних условиях".

GEW предлагает уделять больше времени общению с учениками вместо проверки домашних заданий. Кроме того, Челик предлагает упростить планы уроков.

Она также осудила спорные назначения учителей в нехватку кадров. Хотя это разрешено законом, это создает неопределенность и недовольство в классах. Нехватка кадров не устраняется, а просто перемещается.

В двух недавних судебных решениях административный суд Мюнстера в прошлую неделю запретил два назначения учителей из-за нелогичных критериев отбора.

Объединение образования и науки (GEW) резко критикует нелогичные критерии отбора при недавних назначениях учителей, как видно из двух судебных решений. Кроме того, председатель GEW Айла Челик предлагает сократить домашние задания, чтобы учителя могли уделять больше времени общению с учениками, считая, что упрощенные планы уроков также могут быть полезны.

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 and  John Stellmacher
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