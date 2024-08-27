- Детективы упорно ищут признаки нападения Солинджера.

Детективы продолжали расследование на месте преступления после инцидента с ножевым нападением, в результате которого погибли трое человек в Солingenе. По данным журналиста dpa, находившегося на месте, сотрудники правоохранительных органов проложили путь через живую изгородь, блокирующую подземный переход. По имеющимся данным, именно здесь, предположительно, была снята запись, распространенная террористической группировкой "Исламское государство" после инцидента. Первоначальные сообщения были опубликованы "World".

Местонахождение находится всего в 300 метрах от места преступления и, по словам журналиста dpa, соответствует деталям записи.

Расследование может занять дни, а возможно, и недели, заявил представитель полиции из Дюссельдорфа. "Дело еще не закрыто". Переход находится недалеко от приюта для беженцев, где проживал подозреваемый, Исса Аль Х. Ранее полиция сообщала о наличии новых улик и желании пересмотреть некоторые аспекты. После завершения работы пешеходный туннель был восстановлен.

Три человека погибли и восемь, в том числе четыре в критическом состоянии, были ранены в результате нападения в пятницу вечером в городе Северный Рейн-Вестфалия Солинген. Главного подозреваемого, 26-летнего сирийца, задержали. Федеральная прокуратура рассматривает его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемой связи с террористической группировкой "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за нападение.

Детективы начали поиски улик на близлежащем участке, так как он соответствовал деталям распространенной записи. По данным сообщений, место предполагаемого нападения находилось недалеко от приюта для беженцев, где проживал главный подозреваемый.

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