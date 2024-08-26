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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Детей из Германии оставили на датском пляже.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
По данным записей, дети в течение примерно 40 минут находились под песком.
По данным записей, дети в течение примерно 40 минут находились под песком.

Детей из Германии оставили на датском пляже.

В ходе семейного отдыха в Национальном парке Ти в Дании двое немецких мальчиков оказались в затруднительном положении. Эти дети, девяти и двенадцати лет, увлеченно рыли песок в песчаных дюнах, когда внезапно земля под ними провалилась, поглотив их обоих.

На вытаскивание их из-под песка у спасателей ушло около 40 минут. После спасения мальчиков сразу же доставили в больницу на вертолете, и сейчас они находятся в критическом состоянии.

Между тем, в другой части юго-западной Ютландии еще один мальчик смог выбраться из-под дюны без каких-либо травм. Недавние проливные дожди привели к тому, что дюны стали нестабильными.

Андерс Нюholm, метеоролог, объяснил датским СМИ, что ливни могут легко ослабить почву и накапливать песок, подобно оползню. Он сравнил это с лавиной, где угроза возрастает после снегопада, но трудно предсказать точный спусковой механизм. То же самое относится и к оползням, так как точные прогнозы сложны, но риск значительно возрастает после сильных дождей.

Авторитеты в Северной Ютландии порекомендовали посетителям быть осторожными, придерживаться отмеченных троп, следить за детьми, избегать подъема по крутым дюнам и воздерживаться от рытья ям в песке.

Европейский Союз выразил обеспокоенность инцидентами в Дании, призывая посетителей уделять приоритетное внимание безопасности при изучении национальных парков. Несмотря на происшествия, родители мальчиков выразили благодарность местным спасателям за быстрые действия.

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