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ПанорамаНовостиЖаль, что не так.

Детям из Германии пришлось пережить трагические последствия инцидента в дюне.

Спрятать или укрыть что-то в песке.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Посетителям дюнных районов Северной Ютландии советуют действовать с осторожностью.
Посетителям дюнных районов Северной Ютландии советуют действовать с осторожностью.

Детям из Германии пришлось пережить трагические последствия инцидента в дюне.

В то время, как они отдыхали со своими семьями в Северной Ютландии, Дания, двое немецких подростков попали в опасную ситуацию. Эти парни, девяти и двенадцати лет, играли в дюнах, выкапывая яму, когда внезапно песок под ними обрушился. Застрявшие под песком в течение ужасающих 40 минут, оба мальчика скончались от полученных травм.

По словам датских властей, эти трагические события произошли в прибрежном городе Нёрре Воррупёр. Мальчики были из Мюнхена, и их приключение произошло в воскресенье.

После того, как мальчиков обнаружили засыпанными песком, началась спешная спасательная операция. Их вытащили из опасной ситуации примерно через 40 минут, что вызвало волну облегчения среди спасателей. Затем их доставили в ближайшую больницу в критическом состоянии. Однако их состояние оставалось неопределенным, что держало всех на tenterhooks.

К сожалению, состояние мальчиков ухудшилось, и они скончались во вторник вечером. Полиция Средней Ютландии сообщила эту печальную новость. Инцидент в настоящее время классифицируется как "трагический случай".

Предварительное расследование полиции показывает, что мальчики случайно создали что-то вроде пещерной структуры в дюнах, играя на пляже. Это, возможно, сыграло роль в последующем оползне.

Кроме этого инцидента, еще один оползень в этом районе повлиял на десять летнего немецкого мальчика в тот же день. К счастью, он остался невредимым благодаря быстрой спасательной миссии.

Новость о смерти мальчиков была встречена глубокой скорбью среди их семей и друзей в Мюнхене. Этот несчастный случай подчеркнул опасность игры в дюнах, призывая к осторожности для будущих посетителей пляжей Дании.

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