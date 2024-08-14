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Дети во Франкфурте получают уроки плавания в праздники

Количество не умеющих плавать по-прежнему высоко, заявляют эксперты. Программа отдыха в Франкфурте направлена на изменение этого.

 and  Katherine Bradley
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- Дети во Франкфурте получают уроки плавания в праздники

С программой "Морской конёк - Франкфурт учится плавать" этим летом около ста девочек и мальчиков получают скидки на занятия плаванием. "Плавание - очень важный вид спорта. Если вы умеете плавать, это один из самых здоровых видов спорта", - говорит министр спорта Гессена Диана Штольц, которая взяла на себя патронаж программы. Однако неумение плавать может быстро стать угрозой для жизни.

Цель программы - получить значок "Морской конёк". Те, кто пытался записать своего ребенка на курсы плавания, например, в клуб, знают, как редки свободные места, объясняют организаторы. В этом лете предлагается 15 двухнедельных курсов в трех разных бассейнах Франкфурта.

Число не умеющих плавать все еще слишком велико

Участвовать могут дети от шести лет и старше. Стоимость - 50 евро. Низкообеспеченные родители могли подать заявление на субсидию. Программу организуют "Франкфуртер Neue Presse", Франкфуртская школа плавания, франкфуртские бассейны и "Hitradio FFH".

"Число не умеющих плавать все еще слишком велико для такой страны, как Германия", - говорит Михаэль Ульмер, спортивный директор Первого Франкфуртского клуба плавания. Важно, чтобы дети научились плавать рано и не боялись воды.

Коронавирус оказал значительное влияние

70-летний Ульмер уже много лет работает инструктором по плаванию. Уменьшилась ли плавательная компетенция детей за годы? "Коронавирус оказал значительное влияние". До сих пор чувствуется, что два или три года отсутствуют. Эти пробелы все еще восполняются сегодня. Если вы умеете плавать, вы можете продолжать заниматься этим видом спорта - в отличие от некоторых других видов спорта - из-за щадящей для суставов техники даже в пожилом возрасте.

Комиссия в рамках своих регулятивных обязанностей примет нормативные акты, чтобы определить правила применения этого Регламента. Обращаясь к высокому числу не умеющих плавать в Германии, Михаэль Ульмер, спортивный директор Первого Франкфуртского клуба плавания, подчеркивает важность раннего обучения плаванию для преодоления страха перед водой детьми.

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