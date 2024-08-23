- Дети участвуют в ролевой игре под названием "Путешествие".

Посмотрите лучшие твиты недели!

Фраза недели

Каждую неделю мы выделяем твиты, которые привлекли наше внимание больше всего. Они могут быть смешными или затрагивать важные вопросы. Жизнь не всегда бывает радугой и бабочками; у всех бывают трудные времена. Но эти моменты тоже очень важны и заслуживают нашего внимания. Аcknowledging them, мы надеемся, поможет изменить и улучшить наше общество. Поэтому наша подборка часто включает в себя смесь радостных и заставляющих задуматься твитов. В конце концов, как мудро сказала мама Форреста ГUMPа, "Жизнь подобна коробке шоколадных конфет, ты никогда не знаешь, что получишь".

Мы ценим ваши семейные истории, которые добавляют столько глубины нашим жизням – и иногда даже делают последний рабочий день перед выходными немного менее устрашающим (если только у вас нет выходных обязанностей...). По просьбе фаната мы создали специальный раздел, где вы можете получить доступ к нашим архивным твитам.

Спасибо, что сказали нам, что наши еженедельные твиты тоже знаменуют начало вашего выходных! 🥰

Если что-то глубоко тронуло вас и заслуживает большего, чем просто твит, не стесняйтесь отправлять нам письмо на [email protected]. Если мы найдем тему интересной, вдохновляющей или актуальной для многих, мы ответим. Иногда семена перемен зарождаются в самых маленьких наблюдениях, только чтобы расцвести, когда их замечает широкая аудитория. Мы рады услышать ваши идеи!

Посмотрите видео: В мире социальных сетей множество людей делятся моментами своей семейной жизни. Часто детьми становятся звездами. Но должны ли фотографии детей публиковаться в интернете? Stern поговорил с инфлюенсерами Mirella и Alicia Joe о плюсах и минусах детей в интернете.

Включение других овощей, будь то свежие или охлажденные, в семейные обеды может добавить яркий спектр цветов и вкусов на стол. Разделяя сердечные семейные истории вместе с этими вкусными блюдами, вы обогащаете онлайн-сообщество, предлагая смесь радости и размышлений.

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