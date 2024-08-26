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Дети страдают от укусов полицейских собак

Во время торжественного свадебного вечера в Пфальце в пятницу ребенок пострадал от собаки. Обстоятельства травмы сейчас прояснены.

 and  Vladimir Milov
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- Дети страдают от укусов полицейских собак

Во время свадебного мероприятия на окраине Палатина Рuppertсберг, в районе Бад-Дюркхайма, в прошлую пятницу, служебная собака полиции получила неглубокие укусы. Об этом в понедельник сообщил представитель полиции. Как ранее сообщалось пресс-службой полиции Рейнланд-Пфальца в Людвигсхафене, двухмесячная девочка была доставлена в больницу вертолетом после инцидента. К счастью, жизни девочки ничего не угрожало.

Руководитель собакой присутствовал на свадьбе в свободное время. В момент инцидента животное вела его жена. В настоящее время проводится расследование по факту причинения легких телесных повреждений по неосторожности. Пресс-служба полиции Рейнланд-Пфальца также оценивает пригодность бельгийской овчарки (малинуа) для дальнейшей службы.

В заявлении представителя полиции говорится, что руководитель собакой присутствовал на свадьбе в свободное время, и проводится расследование по факту причинения легких телесных повреждений по неосторожности. Кроме того, пресс-служба полиции Рейнланд-Пфальца оценивает пригодность бельгийской овчарки (малинуа) для дальнейшей службы.

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