Дети Ким Портер бросают вызов гипотезам о смерти их матери.

Квентин Браун, 33 года, вместе со своими братом Кристианом, 26 лет, и 17-летними близнецами Джесси и Д'Лилой Комбс выпустили совместное заявление в социальных сетях, касающееся их покойной матери, которая, как сообщается, скончалась в 2018 году в возрасте 47 лет.

Сообщалось, что причиной смерти стала пневмония.

Недавно их дети вновь заговорили на фоне юридических проблем Комбса. Он обвиняется в Южном округе Нью-Йорка и может получить пожизненное заключение, если будет признан виновным в обвинениях в сговоре в области racketeering, торговле людьми и пособничестве в проституции. Он признал свою невиновность.

В своем совместном заявлении они прокомментировали ложные слухи о взаимоотношениях их родителей и смерти матери. Они уточнили, что их мать не писала книгу, и любые утверждения об обратном вводят людей в заблуждение.

Самопublished книга под названием "Потерянные слова Ким: Путешествие за справедливостью, с другой стороны" представляет собой якобы мемуары Портер и стала бестселлером на Amazon, вызвав споры о причине смерти.

Братья и сестры выразили обеспокоенность новыми спекуляциями о смерти матери, которые, по их словам, причиняют им страдания. Они настаивают на том, что причина смерти их матери установлена, и что не было никаких противоправных действий.

Они также осудили тех, кто распространяет ложную информацию о матери.

"Нас расстраивает, как мир превратил это трагическое событие в шоу," они написали. "Нашу мать нужно помнить как замечательного, сильного, заботливого и любящего человека. Ее память не должна быть запятнана безосновательными теориями заговора."

Дети не упоминали в своем заявлении юридические проблемы своего отца.

Комбс и Портер состояли в длительных отношениях с 1994 по 2007 год. В это время родились их сын и близнецы. Комбс играл активную роль в воспитании Брауна, который был сыном Портер от певца Al B. Sure.

Несмотря на растущий интерес к спорной книге, якобы являющейся мемуарами их матери, Квентин Браун и его братья и сестры решительно заявляют, что причина смерти их матери, которая была установлена как пневмония, не подлежит сомнению. Мир развлечений, к сожалению, превратил их скорбь в сенсационное шоу, затмевая истинное наследие их матери как любящего и заботливого человека.

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