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Дети фоссы из зоопарка Дуйсбурга находятся в опасности исчезновения

Заповедник Дуйсбург представляет своим новым жителям двух новорожденных, находящихся под критической угрозой исчезновения.

 and  Elizabeth Wells
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Объект зоопарка в Дуйсбурге укрепился благодаря сущностям, оказавшимся на грани исчезновения.
Объект зоопарка в Дуйсбурге укрепился благодаря сущностям, оказавшимся на грани исчезновения.

- Дети фоссы из зоопарка Дуйсбурга находятся в опасности исчезновения

Дуйсбургский зоопарк принял пару детенышей фоссы, оба классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения. Зоопарк сообщил, что эти близнецы, узнаваемые по их характерной рыже-коричневой шерсти, круглым ушам и большим круглым глазам, происходят с Мадагаскара. Двойняшек можно увидеть посетителями зоопарка во время их приключений на свежем воздухе возле дома хищников.

Пятилетняя фосса-мать по имени Берокета родила своих малышей примерно восемь недель назад. Сейчас их детеныши впервые вышли из своего защитного логова. "Сначала их приключения на свежем воздухе довольно короткие, но с каждым днем они становятся более энергичными и исследуют свою территорию больше", - объяснил смотритель Майк Киршнер.

Фоссы - самые крупные хищники Мадагаскара.

Имена близнецов еще не выбраны. "Потому что мы еще не определили их пол", - раскрыл представитель зоопарка. "Самки фоссы чувствительны к беспокойству и нуждаются в достаточном отдыхе - мы тоже наблюдаем за их ростом на расстоянии и часто избегаем подходить к логову", - добавил смотритель Киршнер.

По данным зоопарка, взрослые фоссы могут весить до 15 килограммов, что делает их крупнейшими хищниками на Мадагаскаре. С другой стороны, детеныши фоссы рождаются всего при 100 граммах. С начала разведения в 1980 году Дуйсбургский зоопарк успешно вырастил более 70 редких фосс.

Фоссы, будучи самыми крупными хищниками Мадагаскара, являются частью уникальной и разнообразной дикой природы острова. Другие редкие виды, подобные фоссам, часто становятся объектом внимания в зоопарке.

Детеныши фоссы, несмотря на свои скромные начала при 100 граммах, в конечном итоге вырастут и станут самыми крупными хищниками в своей родной Мадагаскар.

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