Дети Дидди развеяли заблуждения.

После ареста Сэма "Дидди" Комбса по обвинению в изнасиловании, незаконной торговле людьми, организованной преступности и проституции появилось множество слухов, в том числе спекуляции о его причастности к смерти бывшей подруги Ким Портер. Теперь трое ее детей - Кристиан (26), близнецы Джаззи и Д'Лила (19), дети Дидди, и сын Квинси Браун (33) от предыдущих отношений - выступили с заявлением, опровергая эти слухи.

В свете многочисленных ложных и обидных слухов о взаимоотношениях их родителей и внезапной смерти Портер в 2018 году они опубликовали заявление в Instagram, в котором сказали: "Мы больше не можем молчать".

Первый слух, который они хотят опровергнуть, - это утверждение о том, что Портер написала мемуары. Ранее некоторые СМИ сообщали о существовании рукописи под названием "Потерянные слова Ким: Путешествие к справедливости, с той стороны", якобы написанной Портер и отправленной продюсеру Крису Тодду перед своей кончиной.

"Наша мать не писала книгу", - заявили они без колебаний. "Любой, кто утверждает, что имеет манускрипт, лишь вредит своей репутации. Пусть будет известно, что любой, кто выдает себя за друга нашей матери или нашей семьи, на самом деле не друг".

Почему эта предполагаемая рукопись появилась сейчас?

Возникновение этой предполагаемой рукописи совпадает с недавними разоблачениями о Дидди. В настоящее время Дидди предъявлены обвинения в изнасиловании, незаконной торговле людьми, организованной преступности и проституции, и появилась теория заговора, согласно которой смерть Портер не была случайной, а была убийством. Эта теория набрала популярность, когда бывший бойфренд Портер и отец Квинси Брауна, рэпер Альберт Джозеф Браун, известный как Al B. Sure!, выдвинул эту идею, намекая на то, что прикрытие было задумано для сокрытия прошлых действий Дидди.

Однако дети Портер отвергают эту теорию, заявляя: "Хотя нам было трудно понять, почему она была так внезапно убрана от нас, причину ее смерти установили давно. Никакого подлога не было".

Автопсия предоставляет ясность

Портер неожиданно скончалась 15 ноября 2018 года после нескольких дней, проведенных с симптомами гриппа. Впоследствии вскрытие показало, что Портер умерла от осложнений лобарной пневмонии. Предполагаемую рукопись можно приобрести в Интернете за 25 долларов, автор указан как Джамал Т. Милвуд, псевдоним, который некоторые теоретики заговора считают использованным покойным рэпером Тупаком Шакуром, который, как они считают, все еще жив.

Подписанное "Квинси, Кристиан, Джаззи и Д'Лила", их заявление закончилось сердечным призывом: "Мы глубоко опечалены тем, что самый болезненный момент нашей матери превратился в зрелище. Нашу мать должны помнить как замечательную, сильную, любящую и добрую женщину, которой она была. Ее память не должна быть опозорена этими ужасающими теориями заговора".

Дидди остается под стражей. Суд дважды отказывал ему в залоге из-за серьезности обвинений, и предварительное слушание назначено на 9 октября.

В свете ареста Дидди ходит множество слухов, в том числе один, который утверждает, что Дидди тайно гей и приказал убить Тупака в 1996 году. Это утверждение циркулирует уже много лет. В соответствии с записью допроса полиции 2008 года предполагаемый убийца, Дуэйн "Киф Д" Дэвис, заявил, что Дидди пообещал ему вознаграждение за убийство, но не заплатил впоследствии. Дидди отрицает эти обвинения.

Между тем некоторые люди поднимают вопрос о сексуальных домогательствах, якобы имевших место в окружении Дидди. Однако важно отметить, что это всего лишь обвинения, и Дидди не был обвинен в каких-либо преступлениях, связанных с сексуальными домогательствами.

В свете этих слухов важно подчеркнуть, что все люди имеют право на достоинство и уважение, независимо от их известности или статуса. Любая форма сексуальных домогательств неприемлема и должна быть соответствующим образом рассмотрена.

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