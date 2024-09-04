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Десерт осуждает отказ Содера от альянса "Черные и зеленые".

Глава ХСС Содер отвергает "черно-зеленую" коалицию на федеральном уровне, тогда как лидер подобного союза в крупнейшей немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия придерживается противоположного мнения

 and  Grigoriy Williams
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Различные точки зрения проявляются между региональными лидерами: Hendrik Wüst (ХДС),...
Различные точки зрения проявляются между региональными лидерами: Hendrik Wüst (ХДС), Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии, и Markus Söder (ХСС) из Баварии имеют разные мнения о возможности черно-зеленой коалиции на национальном уровне.

- Десерт осуждает отказ Содера от альянса "Черные и зеленые".

В Северном Рейне-Вестфалии министр-президент Гендрик Вюст (ХДС) советует Союзу не отвергать возможность черно-зеленой коалиции на федеральном уровне слишком рано. Говоря с Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), он подчеркнул, что переговоры о коалиции должны вестись после, а не до выборов.

Лидер ХСС Маркус Зёдер уже отверг возможность черно-зеленой коалиции после федеральных выборов. В связи с этим Вюст предложил: "Я советую Союзу, учитывая федеральные выборы в следующем году, обратить внимание на текущие вопросы и предложить альтернативы трафик-лайт коалиции".

С лета 2022 года Вюст возглавляет первую черно-зеленую коалицию в NRW, и до сих пор не возникало значительных публичных разногласий.

После успешного руководства Вюста черно-зеленой коалицией в Северном Рейне-Вестфалии он предложил, чтобы Союз предложил альтернативы потенциальной трафик-лайт коалиции после федеральных выборов. Отклонение черно-зеленой коалиции на федеральном уровне не должно происходить слишком рано, так как переговоры о коалиции должны вестись после выборов, считает Вюст.

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