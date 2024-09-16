Десятилетний рекордный тайфун приводит Шанхай к остановке.

Разрушительное воздействие Супертайфуна "Бэбика", сопоставимое с одним из 1946 года, затронуло Шанхай, город с населением 25 миллионов человек. В понедельник жители вдоль густонаселенного восточного побережья Китая оставались дома, когда тайфун повалил тысячи деревьев и вызвал перебои в движении. Согласно государственному телевидению, это было самое сильное штормовое воздействие на Шанхай со времен тайфуна "Глория" в 1949 году.

Тайфун обрушился на район Пудун восточного Шанхая ранним утром в понедельник, с ветром, оцениваемым в 150 километров в час. Администрация города сообщила о значительных разрушениях по всему городу, включая более 1800 поваленных деревьев и отключение электроэнергии для более чем 30 000 домохозяйств. Примерно 414 000 жителей были эвакуированы. Более 10 000 спасателей были готовы к действиям.

Перед тайфуном власти распространили предупреждения. Рейсы и паромные службы были приостановлены, а 25 миллионов жителей Шанхая предупредили оставаться внутри. Также были закрыты автомагистрали. Многие предприятия были закрыты из-за праздника.

Обычно оживленные улицы мегаполиса были практически пусты, а знаменитый шанхайский пейзаж был скрыт плотным туманом. Более 9000 жителей были эвакуированы из района Чуньмин, острова у устья Янцзы, согласно сообщениям.

Тяжелые последствия "Яги"

Государственное телевидение предсказало, что тайфун будет двигаться в северо-западном направлении, принося сильные дожди и ветры в провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой Китая. Репортер из Цзянсу провинции сообщил, что волны обрушивались на скалистое побережье под серым небом. Он также упомянул, что говорить на улице во время шторма было бы сложно.

Перед прибытием в Шанхай "Бэбика" прошел над Японией и Филиппинами, в результате чего погибли шесть человек от падения деревьев. Филиппины, Вьетнам, Лаос и Таиланд все еще сталкиваются с последствиями предыдущего тайфуна "Яги": наводнения и оползни, вызванные им, унесли жизни более 400 человек.

В понедельник государственные СМИ Вьетнама сообщили об экономических потерях в размере 1,6 миллиарда долларов (1,4 миллиарда евро) из-за "Яги". Более 230 000 домов были повреждены, и культуры на площади 280 000 гектаров были уничтожены. В Мьянме "Яги" вызвал самые сильные наводнения в недавней истории страны, согласно Программе продовольствия Всемирной продовольственной программы. Долгосрочные последствия для сельского хозяйства еще не подсчитаны, но представитель организации ООН предупредил, что последствия для продовольственной безопасности будут катастрофическими.

Разрушительный путь тайфуна "Бэбика" также затронул соседние страны, вызвав значительные потери в Филиппинах, Вьетнаме, Лаосе и Таиланде. Более 400 человек погибли от наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Яги", который предшествовал "Бэбике".

На Филиппинах тайфун "Яги" повалил множество деревьев и причинил значительный ущерб, подобно тому, что наблюдалось в Шанхае после супертайфуна "Бэбика".

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