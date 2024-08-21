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Десятилетний ребенок был отделен от семьи на железнодорожном вокзале, власти вмешались в помощь

Мальчик без родственников отправляется в железнодорожное путешествие, которое приводит к неожиданной ночи, полной захватывающих встреч, и в итоге он получает удостоверение полицейского.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Сперва семейство из пяти человек собиралось отправиться поездом в Марбург.
Сперва семейство из пяти человек собиралось отправиться поездом в Марбург.

- Десятилетний ребенок был отделен от семьи на железнодорожном вокзале, власти вмешались в помощь

Десятилетний мальчик впереди со своей семьей на Центральном вокзале во Франкфурте, первым запрыгнув в поезд. К сожалению, двери поезда неожиданно закрылись, оставив его одного. Кошмарная ситуация, которая преследует многих родителей, произошла с семьей из пяти человек в воскресный вечер, когда поезд уехал, унося мальчика, но оставив его семью позади, как сообщают власти.

К счастью, вечер мальчика принял положительный оборот: его родители связались с властями, которые нашли его на станции в Фридберге, районе Веттерау.

Полицейские проводили радостного мальчика по своему участку и даже наградили его "полицейским значком" как своего "нового рекрута". Когда его семья finally прибыла в Фридберг, мальчик счастливо воссоединился со своими родителями и братьями и сестрами.

Мальчик был оставлен на Центральном вокзале во Франкфурте из-за внезапного отъезда поезда. После того, как семья обнаружила отсутствие сына, им пришлось обратиться к властям, чтобы найти его, так как он был найден в безопасности на станции Фридберг, расположенной в районе Веттерау, которая является частью обширной железнодорожной сети Германии.

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