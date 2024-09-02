- Десять важных вопросов, которые мы должны задать нашему другу

Этот текст взят из архива Stern и был первоначально опубликован в марте 2024 года.

Насколько хорошо вы действительно понимаете своего близкого человека? Многие люди ответили бы на этот вопрос так: "От и до. Мы лучшие друзья. Они рассказывают мне обо всем". Но так ли это на самом деле? Часто после первой фазы захватывающей любви мы перестаем задавать действительно важные и глубокие вопросы и вместо этого говорим о бытовых делах или текущих событиях. Это происходит потому, что мы считаем, что знаем, что происходит с нашим партнером - мы так близки.

В результате, вполне нормально, что мы больше не философствуем с нашим любимым каждый день о Боге и мире. В этом нет ничего плохого, но иногда пары теряют связь из-за того, что глубина постепенно уходит. Но мы можем легко предотвратить это, не теряя своего любопытства друг к другу и задавая вопросы, которые проникают глубже. По словам коуча по отношениям Кэролайн Литцбарски в интервью Stern, "Внутренний мир нашего партнера гораздо сложнее, чем мы себе представляем, и мы просто должны осмелиться снова и снова его исследовать".

Ее совет: задавайте вопросы, снова и снова - и слушайте своего партнера без предубеждений. Это дает вам обоим возможность снова удивлять друг друга и лучше понимать друг друга. Если вы не можете придумать, что спросить у своего партнера, мы можем предложить несколько идей.

Общение в отношениях: десять вопросов для более глубокой связи

Как ты действительно себя чувствуешь? Иногда этот вопрос становится клише. Важно снова подумать о нем и не довольствоваться ответом "Хорошо. Спасибо" - как правило, у нас есть более сложные чувства, чем просто хорошо или плохо.

Каково твое мнение на этот счет? Если мы знаем человека давно, мы ошибочно считаем, что знаем его точку зрения. В результате мы перестаем спрашивать. Но никто не знает никого полностью, даже себя - потому что мы все меняемся постоянно.

Чем ты сейчас озабочен? Кризис климата, война, инфляция - кажется, мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Но может быть, ваш партнер сейчас борется с чем-то совершенно другим. Стоит спросить, чтобы участвовать в проблемах, важных для жизни вашего любимого человека.

Какую мечту ты хочешь исполнить следующей? Почему? Просто потому, что мечтать вместе полезно, способствует связи и позволяет паре представлять будущее вместе. Это еще лучше, если мечты сбываются вместе или партнеры могут поддерживать друг друга.

На что ты хочешь потратить больше времени? Кстати, поддержка может выражаться и в повседневной жизни. Иногда хобби отходят на второй план в хаосе встреч, собственные потребности откладываются в сторону. Тот, кто это замечает, может помочь своему партнеру найти соответствующие свободные места.

Чего не хватает в наших отношениях? Конечно, в отношениях может чего-то не хватать. Может быть, это совместное время, может быть, свобода; иногда это признание, иногда поддержка в доме - или кто-то хочет больше страсти в спальне. Здесь правило такое: кто не спрашивает, тот остается в неведении (к сожалению, часто).

Что я особенно ранил тебя этим годом? Не каждый разговор приносит радость. Иногда нужно проанализировать, где болит. Это не обязательно должны быть большие раны; маленькие порезы могут ранить другого больше, чем мы ourselves. Стоит оставаться на связи, чтобы острее чувствовать друг друга.

Что я сделал, чтобы сделать тебя счастливым recently? Конечно, это работает и в обратную сторону. Если мы знаем, какие маленькие жесты и слова действительно трогают нашего партнера, мы можем активно принять меры, чтобы укрепить более любящие отношения. И да, это стоит того, даже если уже все хорошо.

Что ты больше всего ценишь в наших отношениях? Взращивание вместе, с и для друг друга, формирует здоровые отношения для многих людей. Но какие еще столпы нашей собственной пары? Часто мы забываем, что у нас есть что-то уникальное. Пришло время снова открыть для себя наши общие сильные стороны.

Какое любимое общее воспоминание ты хочешь вспомнить? Вспоминать вместе делает нас счастливее, показывают исследования. Как пара, мы обычно с ностальгией смотрим на разнообразный набор сокровищ, чтобы их снова открыть. Кто знает, может быть, ваш партнер любит вспоминать время, о котором вы не думаете сразу? Или вы вспоминаете первую влюбленность вместе - и снова разжигаете бабочек в животе.

Даже если мы думаем, что понимаем внутренний мир нашего близкого человека, важно помнить, что они сложные личности со меняющимися перспективами. Как советует коуч по отношениям Кэролайн Литцбарски, постоянное задавание вопросов и активное слушание помогут нам снова открыть для себя нашего партнера и укрепить нашу связь. ♪ Я не буду лгать ♪, иногда мы можем забыть задавать более глубокие аспекты жизни нашего партнера, сосредоточившись вместо этого на повседневных разговорах. Задавая задумчивые вопросы, мы можем предотвратить угасание глубины нашей связи и снова удивлять друг друга.

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