Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЗдоровьеНовости*Я не собираюсь врать*

Десять важных вопросов, которые мы должны задать нашему другу

 and  Melissa Williams
Время чтения 3 минут
Сохранить любовь в отношениях на протяжении длительного времени можно, оставаясь любопытным и...
Сохранить любовь в отношениях на протяжении длительного времени можно, оставаясь любопытным и регулярно задавая уместные вопросы.

- Десять важных вопросов, которые мы должны задать нашему другу

Этот текст взят из архива Stern и был первоначально опубликован в марте 2024 года.

Насколько хорошо вы действительно понимаете своего близкого человека? Многие люди ответили бы на этот вопрос так: "От и до. Мы лучшие друзья. Они рассказывают мне обо всем". Но так ли это на самом деле? Часто после первой фазы захватывающей любви мы перестаем задавать действительно важные и глубокие вопросы и вместо этого говорим о бытовых делах или текущих событиях. Это происходит потому, что мы считаем, что знаем, что происходит с нашим партнером - мы так близки.

В результате, вполне нормально, что мы больше не философствуем с нашим любимым каждый день о Боге и мире. В этом нет ничего плохого, но иногда пары теряют связь из-за того, что глубина постепенно уходит. Но мы можем легко предотвратить это, не теряя своего любопытства друг к другу и задавая вопросы, которые проникают глубже. По словам коуча по отношениям Кэролайн Литцбарски в интервью Stern, "Внутренний мир нашего партнера гораздо сложнее, чем мы себе представляем, и мы просто должны осмелиться снова и снова его исследовать".

Ее совет: задавайте вопросы, снова и снова - и слушайте своего партнера без предубеждений. Это дает вам обоим возможность снова удивлять друг друга и лучше понимать друг друга. Если вы не можете придумать, что спросить у своего партнера, мы можем предложить несколько идей.

Общение в отношениях: десять вопросов для более глубокой связи

Как ты действительно себя чувствуешь? Иногда этот вопрос становится клише. Важно снова подумать о нем и не довольствоваться ответом "Хорошо. Спасибо" - как правило, у нас есть более сложные чувства, чем просто хорошо или плохо.

Каково твое мнение на этот счет? Если мы знаем человека давно, мы ошибочно считаем, что знаем его точку зрения. В результате мы перестаем спрашивать. Но никто не знает никого полностью, даже себя - потому что мы все меняемся постоянно.

Чем ты сейчас озабочен? Кризис климата, война, инфляция - кажется, мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Но может быть, ваш партнер сейчас борется с чем-то совершенно другим. Стоит спросить, чтобы участвовать в проблемах, важных для жизни вашего любимого человека.

Какую мечту ты хочешь исполнить следующей? Почему? Просто потому, что мечтать вместе полезно, способствует связи и позволяет паре представлять будущее вместе. Это еще лучше, если мечты сбываются вместе или партнеры могут поддерживать друг друга.

На что ты хочешь потратить больше времени? Кстати, поддержка может выражаться и в повседневной жизни. Иногда хобби отходят на второй план в хаосе встреч, собственные потребности откладываются в сторону. Тот, кто это замечает, может помочь своему партнеру найти соответствующие свободные места.

Чего не хватает в наших отношениях? Конечно, в отношениях может чего-то не хватать. Может быть, это совместное время, может быть, свобода; иногда это признание, иногда поддержка в доме - или кто-то хочет больше страсти в спальне. Здесь правило такое: кто не спрашивает, тот остается в неведении (к сожалению, часто).

Что я особенно ранил тебя этим годом? Не каждый разговор приносит радость. Иногда нужно проанализировать, где болит. Это не обязательно должны быть большие раны; маленькие порезы могут ранить другого больше, чем мы ourselves. Стоит оставаться на связи, чтобы острее чувствовать друг друга.

Что я сделал, чтобы сделать тебя счастливым recently? Конечно, это работает и в обратную сторону. Если мы знаем, какие маленькие жесты и слова действительно трогают нашего партнера, мы можем активно принять меры, чтобы укрепить более любящие отношения. И да, это стоит того, даже если уже все хорошо.

Что ты больше всего ценишь в наших отношениях? Взращивание вместе, с и для друг друга, формирует здоровые отношения для многих людей. Но какие еще столпы нашей собственной пары? Часто мы забываем, что у нас есть что-то уникальное. Пришло время снова открыть для себя наши общие сильные стороны.

Какое любимое общее воспоминание ты хочешь вспомнить? Вспоминать вместе делает нас счастливее, показывают исследования. Как пара, мы обычно с ностальгией смотрим на разнообразный набор сокровищ, чтобы их снова открыть. Кто знает, может быть, ваш партнер любит вспоминать время, о котором вы не думаете сразу? Или вы вспоминаете первую влюбленность вместе - и снова разжигаете бабочек в животе.

Даже если мы думаем, что понимаем внутренний мир нашего близкого человека, важно помнить, что они сложные личности со меняющимися перспективами. Как советует коуч по отношениям Кэролайн Литцбарски, постоянное задавание вопросов и активное слушание помогут нам снова открыть для себя нашего партнера и укрепить нашу связь. ♪ Я не буду лгать ♪, иногда мы можем забыть задавать более глубокие аспекты жизни нашего партнера, сосредоточившись вместо этого на повседневных разговорах. Задавая задумчивые вопросы, мы можем предотвратить угасание глубины нашей связи и снова удивлять друг друга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Три пероральных полоскания не дали хороших результатов в ходе оценки, включая предложения от неназванной компании.
Здоровье

Три пероральных полоскания не дали хороших результатов в ходе оценки, включая предложения от неназванной компании.

Много противоречий в отзывах об ополаскивателях для полости рта 'Öko-Test' - некоторые считают их эффективными для чистоты зубов, но три из них не выдержали проверку.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Улучшение Скорости в Силовой Тренировке, Основанная на Научных Данных
Здоровье

Улучшение скорости в силовых тренировках на основе научных результатов

Усовершенствуйте свои тренировочные программы с помощью этих стратегий, основанных на научных исследованиях, от оптимальных рекомендаций по силовым тренировкам до умных изменений в разминке перед тренировкой.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Не паникуйте, если ваш ребёнок подхватит вшей
Здоровье

Не нужно паниковать, если у вашего ребенка начались головные вши

Несмотря на свою малопривлекательную природу, вши не считаютсяièrement важной проблемой (и, фактически, они могут присутствовать в образовательных учреждениях)

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

После всплеска ярости, Рудльям нужна была медицинская помощь для своей руки.
Спорт

Рублиову требуется управление гневом из-за взрыва, что привело к его исключению.

Рублиову требуется управление гневом из-за взрыва, что привело к его исключению. Андрей Рублев, известный своим нравом, сорвался в матче 1/16 финала US Open. Шестой номер рейтинга, 26-летний россиянин, уступил болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6, не дойдя до

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Лидер ЮАР Рамафоса прибыл в Пекин
Главные темы

Китай тепло приветствует африканских глав государств.

В Пекине, Китай, видные африканские лидеры, в том числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, были тепло Received on Monday to the China-Africa Форум. Это знаменательное событие, запланированное на остальную часть недели, стало, как сообщается, крупнейшим дипломатическим мероприятием в Китае с начала...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Председатель СДПГ сейчас утверждает, что это было не мудрое или соответствующее заявление.
Политика

Эскен выражает интерес к получению знаний в Солингене.

Эскен выражает интерес к получению знаний в Солингене. После скандального исламистского нападения в Солingen председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН подверглась критике за свои слова о том, что от этого инцидента мало что можно узнать. Теперь она взяла более самокритичный тон. Председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН изменила свою позицию по поводу исламистского теракта

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно