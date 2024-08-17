Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиДемонстрация

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

В Берлине на митинге в поддержку Палестины пострадали не менее 10 полицейских, как сообщили в полиции. Протестующие ответили бросанием камней и бутылок, заявил представитель полиции. Даже контрпротестующие не избежали этого, судя по всему. Вначале об этом инциденте сообщало Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Во время митинга в субботу полиция задержала 23 человека для проверки документов. Их подозревают в причинении тяжких телесных повреждений, разжигании ненависти и серьезных нарушениях общественного порядка.

По оценкам полиции, в пиковый момент митинг собрал до тысячи участников. Было задействовано около 400 полицейских. Сначала было неясно, были ли среди протестующих раненые.

Участники митинга считали, что цель демонстрации - привлечь внимание к правам палестинцев. Несмотря на усилия полиции, интенсивность митинга привела к травмам среди полицейских.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Массивное колесо обозрения загорелось во время события, в результате чего около 30 человек получили травмы.
Панорама

Массивное колесо обозрения загорелось во время события, в результате чего около 30 человек получили травмы.

На ежегодном рок- и поп-мероприятии возле озера Штормталь в Лейпциге, которое привлекает множество посетителей, происходит трагический инцидент. Две кабины колеса обозрения зажигаются, причиняя вред участникам.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ливневые дожди вызвали наводнение в Вене
Панорама

В разгар бури в Вене женщина подходит под движущийся автобус в ее водах.

В разгар бури в Вене женщина подходит под движущийся автобус в ее водах. В Австрии, столица Вена пережила беспрецедентный ливень этим летом, что привело к наводнениям на улицах и железнодорожных путях. Женщину застала врасплох наводнение, и она оказалась застрявшей под неподвижным автобусом на остановке. Спасательные службы сообщили, что она была

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Масштабные демонстрации, в которых участвовало много людей по всей стране в Венесуэле.
Главные темы

Масштабные демонстрации, в которых участвовало много людей по всей стране в Венесуэле.

Множества людей присоединились к демонстрациям, организованным оппозиционной фракцией Венесуэлы в субботу, в ответ на спорный результат президентских выборов.Prominent оппозиционный лидер Мария Кортина Мачадо, как правило, избегающая публичных появлений из-за опасений задержания, появилась на...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно