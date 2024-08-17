- Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

В Берлине на митинге в поддержку Палестины пострадали не менее 10 полицейских, как сообщили в полиции. Протестующие ответили бросанием камней и бутылок, заявил представитель полиции. Даже контрпротестующие не избежали этого, судя по всему. Вначале об этом инциденте сообщало Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Во время митинга в субботу полиция задержала 23 человека для проверки документов. Их подозревают в причинении тяжких телесных повреждений, разжигании ненависти и серьезных нарушениях общественного порядка.

По оценкам полиции, в пиковый момент митинг собрал до тысячи участников. Было задействовано около 400 полицейских. Сначала было неясно, были ли среди протестующих раненые.

Участники митинга считали, что цель демонстрации - привлечь внимание к правам палестинцев. Несмотря на усилия полиции, интенсивность митинга привела к травмам среди полицейских.

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