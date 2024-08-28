- Десять параспортсменов из Рейнланд-Пфальца участвуют в Паралимпийских играх в Париже

Десять выдающихся спортсменов из Рейнланд-Пфальца готовы выйти на старт Паралимпийских игр, которые начнутся в эту среду в Париже. Об этом объявила Ассоциация спорта земли Рейнланд-Пфальц в Майнце. В своем заявлении они отметили, что среди опытных спортсменов из Рейнланд-Пфальца, наряду с баскетболисткой на коляске Мареике Миллер, безусловно, выделяются три параволейболиста, возглавляемые 49-летним кобленцером Хайко Визенталь, который участвует в своей четвертой Паралимпиаде, как сообщил спикер Ассоциации спорта земли.

Как было объявлено в заявлении от Спортивной помощи Рейнланд-Пфальца, "Десять сильных спортсменов из Рейнланд-Пфальца сойдутся в Париже с лучшими спортсменами мира".

Сборная по баскетболу на колясках включает Мареике Миллер, Свенью Эрни, Натали Пссиван, Лизу Бергенталь (все "Донек Дольфинс Трир"). В параволейбольную команду входят Хайко Визенталь и Торбен Шиве (TV Guls) и Францис Тонлеу из BSG Эммельсхаузен. В регби на колясках за Рейнланд-Пфальц выступят Флориан Бонгард, Михаэль Вольтер и Максимилиан Штольц (все RSG Кобленц). Кроме того, два тренера из земли будут работать с командами по баскетболу и регби на колясках.

Если спортсмены выполнят условия финансирования, они получат премию в размере 5000 евро от Спортивной помощи Рейнланд-Пфальца. Также предусмотрены награды: 15000 евро за золото, 10000 за серебро и 5000 за бронзу. Дополнительные денежные призы доступны до восьмого места.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября. В Париже соревноваться за медали будут 4400 спортсменов из 182 стран в 22 видах спорта. Германия представлена 65 женщинами и 78 мужчинами, а также пятью сопровождающими.

Соревнования для спортсменов-инвалидов аналогичны Олимпийским играм и проводятся каждые четыре года в том же городе, что и Летние или Зимние игры. С 1960 года спортсмены соревнуются в летних видах спорта за паралимпийские медали каждые четыре года. Термин "Паралимпийские игры" происходит от английских слов "паралитик" (парализованный с обеих сторон) и "Олимпийские игры".

Спортсмены из Рейнланд-Пфальца с нетерпением ждут своих испытаний в различных видах спорта на предстоящих Паралимпийских играх. Кроме баскетболистки на коляске Мареике Миллер, параволейбольная команда, возглавляемая Хайко Визенталь, участвующим в своей четвертой Паралимпиаде, также интенсивно готовится к играм.

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