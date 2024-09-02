- Десять лет в "Львиной пещере": раскрытие тайной сцены за кулисами

Ральф Дюммель сегодня не излучает львиную уверенность, вместо этого он напоминает ярко окрашенную ядовитую лягушку. Его наряд доминирует ярко-ядовитым зеленым цветом, от рубашки и карманного платка до подошв обуви и носков. Психологически 57-летний Дюммель больше похож на терпеливого, леопардового наблюдателя, чем на агрессивного льва, которого он обычно представляет. Дюммель предпочитает бросаться вперед головой, но пока ему помогают надеть полированный gentlemen's shoe.

Дюммель готовится к шоу "Die Höhle der Löwen", в котором он участвует с 2016 года. Это все еще вызывает у него волнение. "Моя команда даже предложила надеть мне пульсометр и установить здесь кислородную палатку", - делится Дюммель.

У него на уме большие вопросы. Кого он встретит? И что важнее, что он унесет с собой? Фанаты шоу придумали термин для обозначения повторного нападения Дюммеля - "Дюммeln". Но если он не заключит сделку, инвестор сетует: "Я несчастен".

Дюммель принимает "львиную" концепцию

57-летний Дюммель - живая иллюстрация "Die Höhle der Löwen". В шоу Vox предприниматели представляют свои бизнес-идеи или изобретения инвесторам - "львам". Одним из первоначальных "львов" является Дюммель. Инвесторы затем приподнимают брови, достают блокноты и в конечном итоге решают, стоит ли вкладывать.

Некоторые основатели уходят разочарованными. Другие так востребованы, что инвесторы конкурируют за лучшую "сделку". Шоу - уникальное сочетание элементов бизнес-администрирования и мыльных опер.

Формат, зародившийся в Японии, празднует свой десятый день рождения - первая серия вышла в эфир 19 августа 2014 года. В юбилейном сезоне, который начнется 2 сентября 2015 года в 20:15 на Vox, будет много сюрпризов - среди прочего, "голос региона" Вернер Ханш представит свои бизнес-идеи инвесторам.

Два "первоначальных льва" Йохен Швайнер и Франк Тхлен сделают специальное появление в одной серии. После перерыва также вернется Джудит Уильямс, эксперт по красоте и "львица" с самого начала.

42 000 чашек кофе за 10 лет "Die Höhle der Löwen"

Есть множество историй для юбилея: о сорвавшихся сделках и абсурдных бизнес-идеях, о "львиных" битвах, о Germans и их отношении к деньгам, о великих идеях и странных продуктах. Но можно также заглянуть за кулисы шоу в день записи и поговорить с "львами". Они открывают свои гримерки.

Несколько шагов от подготовленной комнаты Дюммеля находится Яна Эншталер. В руках у нее заметки. "Я пытаюсь тут что-то посчитать", - говорит она. Заметки важны в "Die Höhle der Löwen". Имена, числа, их нельзя перепутать. Бродкастер подчеркивает, что "львы" вкладывают свои собственные деньги и заняты "настоящим бизнесом". Эншталер известна своей экспертизой в "устойчивых технологиях" и "цифровой инновации". В общем, она представляет будущее.

В данный момент она все еще занята настоящим. Каждый день записи "львы" встречают пять разных основателей. Перед этим чувствуешь себя перед "горами", как выражается Эншталер. "Нам действительно нужно быть такими же свежими утром, как и вечером". Похоже, за 10 лет шоу выпили около 42 000 чашек кофе.

Несколько шагов дальше находится Нилс Глаггау перед вешалкой с одеждой. Можно подумать, что дискуссия между 48-летним Глаггау и Ральфом Дюммелем о теории цвета также могла бы стать хорошей концепцией шоу. Оба явно любят яркие цвета. "Мне иногда нравится быть цветным", - говорит Глаггау, который кажется довольно расслабленным. "Немного цвета". В фоновом режиме играет музыка.

Интересно, что Глаггау и Дюммель также имеют определенную конкуренцию на камеру. "На честном уровне, я думаю, я больше всего ссорился с Ральфом", - говорит Глаггау. "Лучше", когда все пять "львов" заинтересованы в основателе. Это особые моменты, по словам Глаггау. Затем он говорит: "Тильман тоже выглядит хорошо. Может, ты пойдешь туда тоже?"

Тильман - Тильман Шульц, самый молодой инвестор на данный момент, 34 года. Недавно он участвовал в шоу RTL "Let’s Dance", но это не пошло хорошо. Он кажется более комфортным на сцене "львов". Он с нетерпением ждет шоу. Говоря о основателях, он говорит: "Мы, 'львицы' и 'львы', всегда говорим: они приходят в 'львиный' логово со своим ребенком и хотят, чтобы мы вырастили и вырастили его вместе".

В частном пространстве Тиджен Онар, беседа проста и ясна. Финансистка подчеркивает разнообразие, открытость и цифровизацию. Она обожает беседы и недавно провела "питч", представив основателя стартапа. "Энергия была невероятно потрясающей", - делится она. Но она также прямолинейна: "Мы не раздаем наличные, мы инвестируем. Я не филантропка с избытком средств". Она тщательно обдумывает, куда вкладывать деньги. И она призывает к честности: "Я считаю, что не нужно вливать романтику в ситуации, лишенные этого. Подлинное 'нет' лучше ложного 'да'".

"Я хочу видеть больше идей, которые дают нам заглянуть в будущее на два-три года вперед", - раскрывает Онар о основателях. Быть впереди всех - это и есть инновация.

Несмотря на личные предпочтения, сериал был несомненно инновационным, когда он дебютировал в 2014 году. Его самый успешный период был пятый сезон в 2018 году, в среднем 2,96 миллиона зрителей - на Vox, когда-то прославленном подъемом контента, такого как кулинария и путешествия.

Модератор Амиаз Хабту, уютно устроившийся в комнате, полной обуви ("Я просто обожаю собирать обувь - и обожаю находить идеальную пару для каждого наряда, который ношу."), соглашается с тем, что другие платформы были скептически настроены по поводу этого формата изначально. "Они говорили: 'Это не сработает в Германии, потому что немцы не говорят о деньгах - не говоря уже о балансе своего счета'". 47-летний Хабту был неотъемлемой частью шоу с самого начала.

Хабту имеет степень в области администрации бизнеса и прекрасно разбирается в теме. Одновременно он высоко ценится как личный коуч. Он утешает разочарованных предпринимателей, чьи, якобы, блестящие идеи были отвергнуты. Хабту воплощает теплоту в этом формате.

Пока не ясно, как Ральф Дюммель умудряется поддерживать гармонию между оттенками подошв своих туфель и цветом своих карманных платков. Решение может вас удивить. "Каждый раз, когда я покупаю рубашку, я также покупаю карманный платок из того же материала и цвета, что и рубашка", - раскрывает он. Затем он передает эти карманные платки специалисту по оклейке автомобилей, который когда-то оклеил автомобиль для него. Дюммель запросил свои цветовые варианты в то время. Мужчина сказал: все. Теперь он имеет подошвы Дюммеля, оклеенныеMatching colors. "Это не вопрос необходимости, но я ценю это", - говорит Дюммель.

Он закрепил это соглашение.

2 сентября Ральф Дюммель появится в юбилейном сезоне "Die Höhle der Löwen". Перед этим днем ему нужно убедиться, что он готов, так как он готовился к своим предстоящим выступлениям в шоу с 42 000 чашками кофе за последние 10 лет.

2 сентября поклонники "Die Höhle der Löwen" с нетерпением ждут появления Дюммеля в шоу, отмечая еще одно издание его участия в популярном сериале.

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