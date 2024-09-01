- Десять лет в "Львиной логовой": подробности о ее скрытых действиях

Ральф Дюммель сегодня не напоминает величественного льва, а скорее ярко окрашенную ядовитую лягушку. 57-летний Дюммель одет в ярко-зеленый костюм, от рубашки до подошв и носков, для шоу "Хищники" в Гамбурге. Похоже, Дюммель не обладает терпением больших кошек, предпочитая действовать быстро. Добрый человек помогает ему надеть начищенный туфлю джентльмена перед началом шоу.

Дюммель находится в своей гримерной, готовясь к роли в "Хищниках", которую он играет с 2016 года, и все еще испытывает волнение. "Моя команда даже предложила прикрепить мониторы пульса и установить кислородную палатку здесь", - делится он.

У него есть серьезные вопросы. Кого он встретит сегодня? И что самое главное, что он заберет с собой? Фанаты шоу называют это "Дюммингом". Но если он не заключит сделку, инвестор сокрушается: "Я просто чувствую себя побежденным".

Дюммель олицетворяет дух "Хищников". В этом шоу ВОКС люди представляют свои бизнес-идеи или изобретения инвесторам - "львам". Дюммель - один из самых опытных "львов". "Львы" поднимают брови, делают заметки и в конечном итоге решают, инвестировать или нет.

Некоторые основатели покидают сцену разочарованными, в то время как другие настолько востребованы, что инвесторы ведут за них конкурентные торги. Шоу - это смесь бизнес-семинара и элементов мыльной оперы, и оно действительно уникально.

В последнее время шоу, пришедшее из Японии, отметило свое 10-летие. Юбилейный сезон начинается в понедельник (2 сентября, 20:15, ВОКС), с участием Вернера Ханша, "голоса региона".

Первоначальные "львы", Йохен Швайнер и ФрANK ТЕЛЕН, вернутся в шоу вместе с "львицей" Юдит Уильямс, после короткого отсутствия.

Есть много историй для юбилея: о провальных сделках и абсурдных бизнес-идеях, о столкновениях львов, о Germans и их отношении к деньгам, о успешных идеях и причудливых продуктах. Но можно также посетить съемочную площадку шоу в день съемки и поговорить с "львами". Они рады открыть свои гримерные.

Несколько шагов от гримерной Дюммеля находится Яна Энстхалер. У нее есть заметки, "Вот я пытаюсь подсчитать числа", - объясняет она. Числа важны в "Хищниках". Имена, цифры, их не следует путать. Канал подчеркивает, что "львы" инвестируют свои собственные деньги и занимаются "настоящим бизнесом". Энстхалер известна своей экспертизой в области "устойчивых технологий" и "цифровой инновации".

Но в данный момент она сосредоточена на настоящем. В дни съемок "львы" встречают пять разных основателей. Перед этим она чувствует себя перед "горами", как она говорит. "Утром мы должны быть такими же свежими, как и вечером, верно?" Похоже, за 10 лет шоу было выпито около 42 000 чашек кофе.

Несколько шагов дальше находится Нилс Глаггау перед вешалкой с одеждой. Можно молча задуматься о том, что глубокая дискуссия о теории цвета между 48-летним Глаггау и Ральфом Дюммелем могла бы стать развлекательным шоу. Оба, похоже, действительно наслаждаются этим интеллектуальным обменом. "Я иногда люблю немного цвета", - признает Глаггау с расслабленной улыбкой.

Глаггау и Дюммель имеют здоровый конкурентный дух на экране, по словам последнего. "Я считаю, что у меня было больше всего споров с Ральфом", - признается Глаггау со смехом. "Но лучшая часть - когда все пять 'львов' заинтересованы в основателе", - добавляет он с энтузиазмом.

Тилман Шульц, самый молодой инвестор в 34 года, следует в следующей гримерной. Недавно он участвовал в шоу RTL "Давайте танцевать", но это не пошло хорошо. Но он кажется более комфортным на "львиной" сцене. Он с нетерпением ждет шоу. Говоря о основателях, он нежно говорит: "Мы 'львицы' и 'львы' всегда говорим, что они приходят со своим 'ребенком' и хотят, чтобы мы помогли вырастить его вместе".

В гримерной Тиджен Оранаран инвестор без колебаний затрагивает тему разнообразия, видимости и цифровизации. Она любит дискуссии. Она только что закончила "питч", представляя основателя. "Динамика была определенно захватывающей", - сообщает она.

Но она прямолинейна: "Мы не даем нашу деньги; мы инвестируем. Я не филантроп, переполненный деньгами, чтобы раздавать их". Она тщательно обдумывает свои инвестиционные решения.

И она призывает к ясности. "Я думаю, что нам не нужно распространять иллюзии там, где их нет", - заявляет Оранаран. Честное "нет" лучше, чем ложное "да".

"Меня интересуют вещи, которые дают мне представление о том, куда мы движемся в ближайшие 2-5 лет", - упоминает она о создателях шоу. Продвижение новых вещей - вот что движет инновациями.

Независимо от того, любили вы шоу или ненавидели, оно стало пионером в 2014 году. Самый успешный сезон был пятый в 2018 году, в среднем собирая 2,96 миллиона зрителей - на Vox, канале, часто воспринимаемом как «место для хорошего самочувствия», сосредоточенном на мягких темах, таких как кулинария и путешествия.

Амиаз Хабту, ведущий, который заполняет гримерку обувью («Я просто люблю коллекционировать обувь - и предпочитаю иметь идеальную пару для каждого наряда, который ношу»), вспоминает, как другие каналы колебались насчет такого формата в то время. «Они сказали: "Это не сработает в Германии, потому что в Германии никто не говорит о деньгах. И уж точно не о своем банковском балансе"». 47-летний Хабту был частью шоу с самого начала.

Хабту имеет образование в области бизнес-администрирования и понимает контент. Одновременно он служит эмоциональной опорой. Он тепло приветствует основателей, которых отправили домой со своей, якобы, блестящей идеей. Хабту несет ответственность за эмпатию в формате.

Наконец, стоит отметить, как Ральф Дюммель каким-то образом координирует подошвы своих ботинок, чтобы они совпадали по цвету с его карманами. Ответ, возможно, вас удивит. «Когда я покупаю рубашку, я всегда заказываю совпадающий по цвету и ткани карманный платок», - раскрывает он.

Затем он передает эти вставки специалисту по оклейке автомобилей, который когда-то оклеил его машину. Дюммель тогда сказал ему свои предпочтения по цветам. Мужчина ответил: «Все». Теперь он имеет подошвы Дюммеля, оклеенные вMatching colors. «Это не вопрос жизни и смерти, но мне это нравится», - говорит Дюммель.

Он выбрал этот вариант.

Дюммель размышляет о влиянии своих решений на экономику, упоминая: «Если я не заключаю сделку, я просто чувствую себя побежденным».

Успех шоу существенно повлиял на экономику, с Тильманом Шульцем, который говорит: «Мы, "Львы" и "Львицы", всегда говорим, что они приходят со своим "ребенком" и хотят, чтобы мы вместе его вырастили».

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