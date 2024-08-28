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Десять инициатив удостоены премии "Сохранение наследия Гессен"

Среди отмеченных инициатив — дом 1950-х годов в Франкфурте, две крепости и усадьба. Так же отмечаются вклады в виде безоплатного труда.

 and  Viktoriya Miller
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Десять начинаний в Гессене были удостоены награды по сохранению наследия.
Десять начинаний в Гессене были удостоены награды по сохранению наследия.

- Десять инициатив удостоены премии "Сохранение наследия Гессен"

Министр Тимон Греммельс, представляющий партию СДПГ в качестве министра культуры Гессена, вручил Премию по охране наследия 2024 года десяти выдающимся проектам. Общая сумма премии в размере 34 500 евро была присуждена отдельным лицам и группам, которые продемонстрировали исключительные усилия в сохранении культурного наследия, сообщили в министерстве. Греммельс похвалил: "Своими действиями получатели не только сохранили исторические памятники, но и существенно обогатили идентичность и качество жизни сообщества". Он также подчеркнул: "Их проекты показывают, как наше культурное наследие может процветать благодаря целенаправленным усилиям".

Первую премию в категории "Живущий в памятнике" получил "Золотое колесо", построенное в 1955 году и расположенное на Römerberg во Франкфурте. Уважаемое жюри признало значительные улучшения, внесенные в здание, подчеркнув, что проект "служит важным примером признания послевоенной архитектуры, часто игнорируемой в общественном мнении". В категории "Преобразование и оживление" первое место заняло проект на хуторе Шмитте в Бибертале, районе Гиссен, где был тщательно отреставрирован комплекс водяной мельницы 15-го века, удачно интегрированный в концепцию городского планирования.

В категории "Замки и дворцы" первое место заняла руинированная крепость Бургруин Вальрабенштайн в Хюнстеттене, район Рейнгау-Таунус. Непреклонная приверженность пары обеспечила восстановление руин 14-го века. Второе место в этой категории заняло расширение башни Роте Шлосс в Танне, часть Рён.

Следующие проекты получили почетную награду и по 2500 евро: "Живущий в старой части города Селигенштадт", "Культурный памятник Пойнт Альфа", бывшая американская наблюдательная башня на внутренней границе Германии, и Людвигс-Темпель в Дармштадте.

Гессенская премия по охране наследия, инициированная Государственным управлением по охране памятников и Lotto Hessen GmbH в 1986 году, в этом году отмечает свой 39-й год. Lotto Hessen финансирует премию в размере 27 000 евро. Почетная награда подчеркивает важную роль сообщества в восстановлении культурного памятника, с фондом премии в размере 7500 евро, предоставленным Гессенским государственным канцелярией.

Победитель первого места в категории "Замки и дворцы" родом из Хюнстеттена, конкретнее, руинированная крепость Бургруин Вальрабенштайн в районе Рейнгау-Таунус. Второе место в этой категории заняло расширение башни Роте Шлосс, расположенное в Танне, часть Рён.

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