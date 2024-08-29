- Депутат ХДС Альтусманн уходит из своего места в Федеральном парламенте Германии.

Долгосрочный член ландтага ХДС и бывший министр Бернд Альтусманн сказал прощай ландтагу. Его место займет Хайке Кёлер. Председатель ландтага Хана Набер (СДПГ) высоко оценила работу Альтусмана.

"За годы я повидал все политически в Нижней Саксонии, шесть ландсхейфов, в том числе друзей, таких как Дэвид МакАллистер и Кристиан Вульф, и даже ландсхейф, который стал другом, Стефан Вайль", - сказал Альтусманн.

Различные роли в ландтаге

57-летний Альтусманн был главным кандидатом своей партии на выборах в ландтаг в 2017 и 2022 годах, но оба раза проиграл ландсхейфу Вайлю (СДПГ). Он занимал пост председателя ХДС в Нижней Саксонии с 2016 по 2023 год, ранее был министром культуры Нижней Саксонии с 2010 по 2013 год и министром экономики и заместителем ландсхейфа под руководством Вайля с 2017 по 2022 год. Он был членом ландтага с 1994 по 2009 год и снова с 2017 года.

"Как свежий и зеленый член этого уважаемого дома в 1994 году, я всегда мечтал, что каждым предложением я могу изменить мир - это не всегда было правдой", - поделился политик ХДС.

Он должен возглавить канадское отделение Фонда Конрада Аденауэра, аффилированного с ХДС, в ноябре. "Я следую за своим сердцем и своей страстью к другим странам, другим культурам. Я любопытен и с нетерпением жду этого. Также было почти всегда большим удовольствием спорить с вами ради нашей страны", - сказал Альтусманн в ландтаге.

Альтусманн упомянул о том, что он был министром экономики и заместителем ландсхейфа под руководством Стефана Вайля, который является нынешним ландсхейфом Нижней Саксонии и из Ганновера. После ухода из ландтага Альтусманн выразил свой энтузиазм по поводу того, чтобы возглавить канадское отделение Фонда Конрада Аденауэра, которое находится в Ганновере.

Читайте также: