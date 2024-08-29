Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГанновер

Депутат ХДС Альтусманн уходит из своего места в Федеральном парламенте Германии.

Лятся прощаются с одной из своих опытных фигур - Берндом Альтусманном. Его следующее место назначения уже определено.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
После нескольких лет Бернд Альтусманн покидает государственную立法
После нескольких лет Бернд Альтусманн покидает государственную立法

- Депутат ХДС Альтусманн уходит из своего места в Федеральном парламенте Германии.

Долгосрочный член ландтага ХДС и бывший министр Бернд Альтусманн сказал прощай ландтагу. Его место займет Хайке Кёлер. Председатель ландтага Хана Набер (СДПГ) высоко оценила работу Альтусмана.

"За годы я повидал все политически в Нижней Саксонии, шесть ландсхейфов, в том числе друзей, таких как Дэвид МакАллистер и Кристиан Вульф, и даже ландсхейф, который стал другом, Стефан Вайль", - сказал Альтусманн.

Различные роли в ландтаге

57-летний Альтусманн был главным кандидатом своей партии на выборах в ландтаг в 2017 и 2022 годах, но оба раза проиграл ландсхейфу Вайлю (СДПГ). Он занимал пост председателя ХДС в Нижней Саксонии с 2016 по 2023 год, ранее был министром культуры Нижней Саксонии с 2010 по 2013 год и министром экономики и заместителем ландсхейфа под руководством Вайля с 2017 по 2022 год. Он был членом ландтага с 1994 по 2009 год и снова с 2017 года.

"Как свежий и зеленый член этого уважаемого дома в 1994 году, я всегда мечтал, что каждым предложением я могу изменить мир - это не всегда было правдой", - поделился политик ХДС.

Он должен возглавить канадское отделение Фонда Конрада Аденауэра, аффилированного с ХДС, в ноябре. "Я следую за своим сердцем и своей страстью к другим странам, другим культурам. Я любопытен и с нетерпением жду этого. Также было почти всегда большим удовольствием спорить с вами ради нашей страны", - сказал Альтусманн в ландтаге.

Альтусманн упомянул о том, что он был министром экономики и заместителем ландсхейфа под руководством Стефана Вайля, который является нынешним ландсхейфом Нижней Саксонии и из Ганновера. После ухода из ландтага Альтусманн выразил свой энтузиазм по поводу того, чтобы возглавить канадское отделение Фонда Конрада Аденауэра, которое находится в Ганновере.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя...
Федеральные земли Германии

Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Цель карты для беженцев-ассистентов - снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты и предотвратить предположительно поступление средств к торговцам людьми. Система стандартизации рассматривается в 14 федеральных штатах, однако процесс распространения сталкивается с дополнительными задержками.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Сохранение опекунов по-прежнему важно, несмотря на потенциальное снижение числа детей, требующих...
Федеральные земли Германии

Защитники левых предлагают временно прекратить использование детских садов в штате

Снижение рождаемости в Саксонии может привести к избытку педагогов и возможному закрытию детских садов. Введение временного запрета могло бы помешать такому сценарию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Многие студенты возобновили свои академические занятия после летних каникул, что отражено на этом...
Федеральные земли Германии

Множество детей и молодых людей начинают свое новое академическое путешествие.

После проведения шести недель летнего отпуска, завтрак студентов в Гамбурге снова за книги. Некоторые студенты по-прежнему имеют несколько дней расслабления.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В связи с обвинением в причастности к радикальной экстремистской группировке ИГИЛ прокуратура...
Федеральные земли Германии

Обвинения против предполагаемых боевиков ИГ

В апреле в Альгойе был задержан человек, подозреваемый в поддержке боевиков ИГ в Сирии в течение длительного времени. Он вскоре предстанет перед судом.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя...
Федеральные земли Германии

Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Цель карты для беженцев-ассистентов - снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты и предотвратить предположительно поступление средств к торговцам людьми. Система стандартизации рассматривается в 14 федеральных штатах, однако процесс распространения сталкивается с дополнительными задержками.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Сохранение опекунов по-прежнему важно, несмотря на потенциальное снижение числа детей, требующих...
Федеральные земли Германии

Защитники левых предлагают временно прекратить использование детских садов в штате

Снижение рождаемости в Саксонии может привести к избытку педагогов и возможному закрытию детских садов. Введение временного запрета могло бы помешать такому сценарию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Корпус в questãoe, не только сын известного киноактёра, также является значимым воспитателем в...
Панорама

Убийство в утопии отдыха - трагедия для наследника кинозвезды

После убийства немецкого бизнесмена в Таиланде прошлым летом еще одно отвратительное деяние вызвало общее возмущение. К счастью, это дело уже решено: Значимый человек признан виновным.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.
Общество

Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.

Длительное обсуждение былым футболистом его бывшей возлюбленной вызвало хаос в судебной системе. Недавно было вынесено новое решение.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно