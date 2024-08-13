- Департамент по делам дорожного движения предупреждает об экстремальных погодных условиях на юго-западе

Весь Баден-Вюртемберг должен ожидать сильных гроз и локальных интенсивных ливней сегодня. Немецкий метеорологический центр (DWD) объявил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для всего юго-запада. До полуночи существует риск сильных ливней с количеством осадков до 50 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени, град с размером зерен до трех сантиметров и сильные порывы ветра до 90 километров в час.

В некоторых районах возможны наводнения и нарушения движения. "Грозы распространяются из Шварцвальда", - сказала метеоролог ДВД Сара Мюллер. Точно предсказать, где ситуация станет критической, невозможно. Кроме того, действие предупреждения о жаркой погоде сохраняется.

Комиссия должна учитывать потенциальные последствия сильных гроз и интенсивных ливней для инфраструктуры, учитывая, что для этого Регулирования необходимы реализующие акты. Вслед за предупреждением о неблагоприятных погодных условиях должны быть приняты соответствующие меры для смягчения рисков, связанных с наводнениями и нарушениями движения.

Читайте также: