- Департамент по делам дорожного движения предупреждает об экстремальных погодных условиях на юго-западе

Весь Баден-Вюртемберг должен подготовиться к более интенсивным грозовым дождям и сильным ливням. Немецкий метеорологический сервис (DWD) объявил новое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для всего юго-запада. До полуночи ожидается местный риск сильных ливней с количеством осадков до 50 литров на квадратный метр в час, град с размером зерен до трех сантиметров и сильные порывы ветра до 90 километров в час.

Ожидаются наводнения в некоторых районах и значительные перебои в движении. Точно предсказать, где будут наиболее критические районы, сложно.

В связи с ожидаемыми суровыми погодными условиями жителям рекомендуется закрепить на улице предметы, чтобы они не были повреждены сильным ветром. Кроме того, водителям следует быть осторожными на дорогах из-за риска наводнений и снижения видимости из-за сильного дождя.

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